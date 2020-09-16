Morre um dos mais antigos integrantes do Ticumbi no ES

"Muita tristeza. A cultura capixaba está de luto com a morte de Gaudêncio da Conceição, um dos bravos integrantes do Ticumbi de Conceição da Barra. Era conhecido pela coragem e persistência com que enfrentava as dificuldades da sobrevivência do dia a dia. E, sobretudo, pelo fervor e alegria com que, a cada ano, se vestia como seus ancestrais e se transformava em um dos guerreiros da luta entre os Reis de Congo e de Bamba, no ritual banto do Ticumbi, repetido há séculos em louvor a São Benedito pelo povo preto da região Norte do Espírito Santo."