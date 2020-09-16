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Leonel Ximenes

Morre um dos mais antigos integrantes do Ticumbi no ES

Gaudêncio da Conceição, que tinha 92 anos, era uma das referências da dança folclórica característica de Conceição da Barra

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 12:59

Públicado em 

16 set 2020 às 12:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Seu Gaudêncio da Conceição, do Ticumbi, que morreu aos 92 anos de idade
Seu Gaudêncio deixou o legado do Ticumbi para parentes e amigos Crédito: Zélia Siqueira
Uma parte da cultura popular do Espírito Santo vai-se com o senhor Gaudêncio da Conceição, que morreu nesta terça-feira (15), aos 92 anos de idade. Ele era um dos integrantes mais antigos do Ticumbi de Conceição da Barra, uma das manifestações folclóricas mais bonitas e admiradas das terras capixabas.
Seu Gaudêncio estava internado há mais de um mês no Hospital Jayme  Santos Neves, na Serra, para tratar-se de uma ferida na perna. Nesse período, o estado de saúde dele se agravou e ele acabou morrendo de insuficiência pulmonar na tarde de ontem. Seu corpo será sepultado na tarde desta quarta (16), na cidade do litoral Norte do Estado.
Há mais de 30 anos seu Gaudêncio participava na função de “congo segundo” do Ticumbi, arte da dança que legou à família. Por sinal, uma família numerosa: o vendedor de coco há mais de 50 anos na praia de Conceição da Barra deixa 11 filhos vivos e uma quantidade tão expressiva de netos, bisnetos e tataranetos que uma neta dele, que pediu para não ser identificada, não conseguiu precisar o número.
Nas redes sociais, admiradores e amigos manifestaram pesar pela morte do barrense ilustre. “ Gaudêncio da Conceição era um dos mais antigos integrantes do Ticumbi de Conceição Da Barra. Vai-se mais um pedaço da cultura dos descendentes bantos do Norte do Espírito Santo”, lamentou a professora e escritora Bernadette Lyra, também ela uma orgulhosa barrense.

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Amigo da família, Cristiano Cartório, como é conhecido na cidade, enumerou as qualidades do seu Gaudêncio: “Era um homem trabalhador, íntegro e honesto. Lembro que vendia cocos verdes na praia da nossa cidade, um verdadeiro guerreiro, deixou um lindo legado para todos os familiares e amigos”.
Segundo um trecho de um texto da professora Bernadette Lyra divulgado nas redes sociais, o Ticumbi é uma variante do Congado presente em Conceição da Barra. “É uma das mais genuínas tradições religiosas negras, que ‘encobre, através de um ritual de coesão e identificação étnica, traços profundos do pensamento negro disfarçados no culto a São Benedito’”.

"A cultura capixaba está de luto"

"Muita tristeza. A cultura capixaba está de luto com a morte de Gaudêncio da Conceição, um dos bravos integrantes do Ticumbi de Conceição da Barra. Era conhecido pela coragem e persistência com que enfrentava as dificuldades da sobrevivência do dia a dia. E, sobretudo, pelo fervor e alegria com que, a cada ano, se vestia como seus ancestrais e se transformava em um dos guerreiros da luta entre os Reis de Congo e de Bamba, no ritual banto do Ticumbi, repetido há séculos em louvor a São Benedito pelo povo preto da região Norte do Espírito Santo."

Homenagem a Gaudêncio da Conceição

Bernadette Lyra

ATUALIZAÇÃO (CORREÇÃO)

O crédito da foto do senhor Gaudêncio havia sido atribuído equivocadamente a "álbum de família". Na realidade, a imagem é de autoria de Zélia Siqueira, a quem pedimos desculpas pelo erro.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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