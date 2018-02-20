Orquestra Sinfônica do ES firma parceria com grupo de Ticumbi

A arte é universal e cada vez mais ela nos mostra que as roupagens que todas suas formas apresentam acolhem todas as manifestações possíveis. Prova recente disso é a nova parceria que a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) firmou com o Grupo de Ticumbi de Conceição da Barra, no Sul do Estado. A novidade chega para a temporada de apresentações do primeiro semestre deste ano.
O maestro Helder Trefzger, diretor artístico da temporada, destaca ainda que essa é a melhor forma de disseminar a cultura popular rica que o Espírito Santo tem para oferecer. "A gente não valoriza o que nós temos aqui, e temos inúmeros artistas que se destacam nessas temporadas. Dessa vez, o destaque vai para Tchaikovsky, cujas obras vão abrir as apresentações da Oses e homenagear os 125 anos de morte dele", conta.
"A tentativa é de aproximar a orquestra da cultura popular capixaba, seja com o congo ou com as outras manifestações", completa. O maestro detalha que essas artes, por sua vez, mesclam dança, teatro e, é claro, a música.
"Estou bem empolgado para esse ano, a temporada será em um local maior e o desafio acompanha esse crescimento", brinca ele, já que a pré-estreia da temporada será nesta quarta-feira (21), no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.
Trefzger frisa que espera que o público esteja aberto a novas experiências e queira prestigiar um pouco do trabalho que, como ele mesmo diz, "foi preparado com muito amor, carinho e música".
PRATA DA CASA
O solista da abertura da temporada de apresentações será Lucas de Oliveira, de 23 anos, com um estudo de Tchaikovsky. Ele começou a pegar gosto pela música quando tinha seus 13, 14 anos e via o pai apreciar um bom som. Ele começou na bateria e passou para o violoncelo - instrumento que não dá, não vende e não troca até hoje.
O capixaba é um talento, como destaca o próprio maestro, e é considerado a "prata da casa". "Ele também já foi aprovado para um conservatório na Finlândia e está se programando para ir. Lucas já foi convidado, também, para um outro conservatório na Suíça", conta.
Ele mesmo diz que está ansioso para o início das apresentações e detalha a preparação. "Estamos desde o início de fevereiro treinando para que tudo saia como nos conformes", conclui.
Confira a programação abaixo:
Diretor Artístico e maestro titular: Helder Trefzger
TEMPORADA 2018 - Primeiro semestre
FEVEREIRO
ABERTURA DA TEMPORADA - TCHAIKOVSKY INESQUECÍVEL (Aniversário de morte: 125 anos)
Quarta-feira (21) - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
Quinta-feira (22) - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
Tchaikovsky Valsa, da ópera Eugene Onegin, Op. 24
Tchaikovsky Variações sobre um Tema Rococó, Op. 33
Tchaikovsky Sinfonia n.º 5, em mi menor, Op. 64
Solista: Lucas de Oliveira, violoncelo
Regente: Helder Trefzger
MARÇO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - TCHAIKOVSKY INESQUECÍVEL (Aniversário de morte: 125 anos)
7 DE MARÇO - Série Quarta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
8 DE MARÇO - Série Quinta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
Bellini Abertura da Ópera Norma
Chaminade Concertino para flauta, Op. 107
Tchaikovsky Sinfonia n.º 6, em si menor, Op. 74
Regente: Leonardo David
Solista: Luiza Braga, flauta
TICUMBI
21 DE MARÇO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
22 DE MARÇO - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
H. Trefzger Abertura Ticumbi
Tertulino Balbino Ticumbi de São Benedito
Ticumbi de São Benedito Mestre Terto Forró de Sapezeiro
Participação especial: Ticumbi de São Benedito
(Mestre Terto - Tertulino Balbino, Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo)
Regente: Helder Trefzger
ABRIL
IMAGENS DO BRASIL
25 DE ABRIL - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
26 DE ABRIL - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
Carlos Gomes Abertura da ópera Il Guarany
Alexandre Guerra Suíte Imagens
Villa-Lobos Bachianas Brasileiras n. 4
Solista: Rogério Wolf, flauta
Regente: Leonardo David
MAIO
SINFONIA DO NOVO MUNDO
29 DE MAIO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
30 DE MAIO - Série Concertos Sinfônicos 20h. Teatro Sesc Glória
Borodin Danças Polovtsianas
Artie Shaw Concerto para clarinete
Dvorak Sinfonia n.º 9, em mi menor, op. 95 do Novo Mundo
Solista: Nivaldo Orsi, clarinete
Regente: Helder Trefzger
JUNHO
RÚSSA CLÁSSICA
13 DE JUNHO - Série Quarta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
14 DE JUNHO - Série Quinta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
Glière Concerto para trompa e orquestra Op. 91
R. Korsakov Scheherazade, Op. 35 (Solos de violino: Gabriela Queiroz)
Solista: Nikolay Alipiev, trompa
Regente: Leonardo David
SOB AS BRUMAS DAS HIGHLANDS
27 DE JUNHO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
28 DE JUNHO - Série Concertos Sinfônicos 20h. Teatro Sesc Glória
Mendelssohn Abertura As Hébridas, Op. 26
Bruch Fantasia Escocesa, Op. 46
Mendelssohn Sinfonia n.º 3, Op. 56 Escocesa
Solista: Cármelo de los Santos, violino
Regente: Helder Trefzger
CONCERTOS PARA A FAMÍLIA
25 DE FEVEREIRO - 11h. Teatro SESC GLÓRIA
6 DE MAIO - 11h. Teatro SESC GLÓRIA
SINFÔNICA NO PARQUE
11 DE MARÇO - 11h. Parque Botânico da Vale Jardim Camburi
16 DE JUNHO - 11h. Parque Botânico da Vale Jardim Camburi
FESTA DA PENHA
5 DE ABRIL - 20h. Santuário Divino Espírito Santo (Santuário de Vila Velha)
CONCERTO DE AVE MARIAS
(Arcadelt, Victoria, Somma, Gounod, Schubert, Fauré, Saint-Saëns, Caccini, H. Martins, V. P. J. Redondo)
Solista: Rosiani Queiroz, soprano
Participação Especial: Coro Sinfônico da Fames
Regente: Helder Trefzger
FESTIVAL SERGIO SAMPAIO
14 DE ABRIL - 20h. Teatro Sesc Glória
CINEMA ESPECIAL
8, 9 E 10 DE MAIO - 20h. Teatro Universitário - Ufes
Trilhas sonoras de filmes
Regente: Leonardo David
ORQUESTRA NAS ESCOLAS
4 A 8 DE JUNHO - Escolas públicas da Região Metropolitana de Vitória, 09h30