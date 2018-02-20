Música

Orquestra Sinfônica do ES firma parceria com grupo de Ticumbi

Ideia é divulgar ainda mais as (ricas) culturas do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 20:26

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Oses/Divulgação
A arte é universal e cada vez mais ela nos mostra que as roupagens que todas suas formas apresentam acolhem todas as manifestações possíveis. Prova recente disso é a nova parceria que a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) firmou com o Grupo de Ticumbi de Conceição da Barra, no Sul do Estado. A novidade chega para a temporada de apresentações do primeiro semestre deste ano.
O maestro Helder Trefzger, diretor artístico da temporada, destaca ainda que essa é a melhor forma de disseminar a cultura popular rica que o Espírito Santo tem para oferecer. "A gente não valoriza o que nós temos aqui, e temos inúmeros artistas que se destacam nessas temporadas. Dessa vez, o destaque vai para Tchaikovsky, cujas obras vão abrir as apresentações da Oses e homenagear os 125 anos de morte dele", conta.
"A tentativa é de aproximar a orquestra da cultura popular capixaba, seja com o congo ou com as outras manifestações", completa. O maestro detalha que essas artes, por sua vez, mesclam dança, teatro e, é claro, a música.
"Estou bem empolgado para esse ano, a temporada será em um local maior e o desafio acompanha esse crescimento", brinca ele, já que a pré-estreia da temporada será nesta quarta-feira (21), no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.
Trefzger frisa que espera que o público esteja aberto a novas experiências e queira prestigiar um pouco do trabalho que, como ele mesmo diz, "foi preparado com muito amor, carinho e música".
PRATA DA CASA
O solista da abertura da temporada de apresentações será Lucas de Oliveira, de 23 anos, com um estudo de Tchaikovsky. Ele começou a pegar gosto pela música quando tinha seus 13, 14 anos e via o pai apreciar um bom som. Ele começou na bateria e passou para o violoncelo - instrumento que não dá, não vende e não troca até hoje.
Lucas de Oliveira, de 23 anos, toca violoncelo na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Pedro Permuy
O capixaba é um talento, como destaca o próprio maestro, e é considerado a "prata da casa". "Ele também já foi aprovado para um conservatório na Finlândia e está se programando para ir. Lucas já foi convidado, também, para um outro conservatório na Suíça", conta.
Ele mesmo diz que está ansioso para o início das apresentações e detalha a preparação. "Estamos desde o início de fevereiro treinando para que tudo saia como nos conformes", conclui.
Confira a programação abaixo:
Diretor Artístico e maestro titular: Helder Trefzger
TEMPORADA 2018 - Primeiro semestre
FEVEREIRO
ABERTURA DA TEMPORADA - TCHAIKOVSKY INESQUECÍVEL (Aniversário de morte: 125 anos)
Quarta-feira (21) - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
Quinta-feira (22) - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
Tchaikovsky  Valsa, da ópera Eugene Onegin, Op. 24
Tchaikovsky  Variações sobre um Tema Rococó, Op. 33
Tchaikovsky  Sinfonia n.º 5, em mi menor, Op. 64
Solista: Lucas de Oliveira, violoncelo
Regente: Helder Trefzger
MARÇO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - TCHAIKOVSKY INESQUECÍVEL (Aniversário de morte: 125 anos)
7 DE MARÇO - Série Quarta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
8 DE MARÇO - Série Quinta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
Bellini  Abertura da Ópera Norma
Chaminade  Concertino para flauta, Op. 107
Tchaikovsky  Sinfonia n.º 6, em si menor, Op. 74
Regente: Leonardo David
Solista: Luiza Braga, flauta
TICUMBI
21 DE MARÇO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
22 DE MARÇO - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
H. Trefzger  Abertura Ticumbi
Tertulino Balbino  Ticumbi de São Benedito
Ticumbi de São Benedito Mestre Terto  Forró de Sapezeiro
Participação especial: Ticumbi de São Benedito
(Mestre Terto - Tertulino Balbino, Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo)
Regente: Helder Trefzger
ABRIL
IMAGENS DO BRASIL
25 DE ABRIL - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
26 DE ABRIL - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
Carlos Gomes  Abertura da ópera Il Guarany
Alexandre Guerra  Suíte Imagens
Villa-Lobos  Bachianas Brasileiras n. 4
Solista: Rogério Wolf, flauta
Regente: Leonardo David
MAIO
SINFONIA DO NOVO MUNDO
29 DE MAIO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
30 DE MAIO - Série Concertos Sinfônicos 20h. Teatro Sesc Glória
Borodin  Danças Polovtsianas
Artie Shaw  Concerto para clarinete
Dvorak  Sinfonia n.º 9, em mi menor, op. 95 do Novo Mundo
Solista: Nivaldo Orsi, clarinete
Regente: Helder Trefzger
JUNHO
RÚSSA CLÁSSICA
13 DE JUNHO - Série Quarta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
14 DE JUNHO - Série Quinta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
Glière  Concerto para trompa e orquestra Op. 91
R. Korsakov  Scheherazade, Op. 35 (Solos de violino: Gabriela Queiroz)
Solista: Nikolay Alipiev, trompa
Regente: Leonardo David
SOB AS BRUMAS DAS HIGHLANDS
27 DE JUNHO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
28 DE JUNHO - Série Concertos Sinfônicos 20h. Teatro Sesc Glória
Mendelssohn  Abertura As Hébridas, Op. 26
Bruch  Fantasia Escocesa, Op. 46
Mendelssohn  Sinfonia n.º 3, Op. 56 Escocesa
Solista: Cármelo de los Santos, violino
Regente: Helder Trefzger
CONCERTOS PARA A FAMÍLIA
25 DE FEVEREIRO - 11h. Teatro SESC GLÓRIA
6 DE MAIO - 11h. Teatro SESC GLÓRIA
SINFÔNICA NO PARQUE
11 DE MARÇO - 11h. Parque Botânico da Vale  Jardim Camburi
16 DE JUNHO - 11h. Parque Botânico da Vale  Jardim Camburi
FESTA DA PENHA
5 DE ABRIL - 20h. Santuário Divino Espírito Santo (Santuário de Vila Velha)
CONCERTO DE AVE MARIAS
(Arcadelt, Victoria, Somma, Gounod, Schubert, Fauré, Saint-Saëns, Caccini, H. Martins, V. P. J. Redondo)
Solista: Rosiani Queiroz, soprano
Participação Especial: Coro Sinfônico da Fames
Regente: Helder Trefzger
FESTIVAL SERGIO SAMPAIO
14 DE ABRIL - 20h. Teatro Sesc Glória
CINEMA ESPECIAL
8, 9 E 10 DE MAIO - 20h. Teatro Universitário - Ufes
Trilhas sonoras de filmes
Regente: Leonardo David
ORQUESTRA NAS ESCOLAS
4 A 8 DE JUNHO - Escolas públicas da Região Metropolitana de Vitória, 09h30

