Morre de infarto única filha viva de idosa de 116 anos que mora no ES

Dona Zenilda (à direita) se dedicava a cuidar da mãe centenária Crédito: Divulgação

Morreu de infarto, aos 74 anos, Zenilda Rita de Jesus, a única filha viva de dona Maria Rita Pereira, 116 anos, uma das mulheres mais velhas do Espírito Santo e, possivelmente, do Brasil neste momento.

Moradora de Barra de São Francisco , dona Zenilda foi vítima de infarto. Ele havia viajado a Ipatinga para visitar parentes e deixou a mãe sob os cuidados de uma sobrinha. Há cerca de 10 dias, na cidade mineira, a filha da idosa passou mal e foi levada ao hospital onde acabou morrendo.

Dona Maria Rita está acamada e não vai poder participar do velório e sepultamento de sua filha mais nova. Zenilda era aposentada como auxiliar de ajudante de serviços gerais e dedicava sua vida a cuidar da mãe centenária. Os parentes não sabem como falar com dona Rita sobre a morte da sua filha, a única que ainda estava viva.

O velório de dona Zenilda, nascida em Resplendor (MG), está ocorrendo na capela mortuária de Barra de São Francisco e o sepultamento será no cemitério municipal.

Desde o ano passado, a cantora e vereadora Israelle Cândido tomou para si a responsabilidade de acompanhar a saúde de dona Maria Rita, que é mineira, mas mora há mais de 40 anos na cidade do Noroeste capixaba.

Israelle, que vem trabalhando para suprir as necessidades físicas da idosa, lamentou a morte de dona Zenilda e disse que irá apresentar, na Câmara Municipal, Moção de Pesar pelo falecimento da filha de dona Maria Rita, ao mesmo tempo em que vai conversar com o prefeito Enivaldo dos Anjos sobre a possibilidade de o município assumir os cuidados da mãe que fica.

Dona Maria Rita Pereira é mineira, mas mora há 40 anos em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação

Dona Zenilda Rita de Jesus era evangélica e frequentava a Igreja Assembleia de Deus Arca da Aliança do bairro Colina. Ela teve vários irmãos: Maria Pereira da Silva, que, se viva fosse, estaria com 89 anos. Depois dessa vieram Ozias, que morreu aos 7 anos de idade, José Raimundo, que teria 90 anos, Zenilda Rita de Jesus, a dona Santa, com 74 anos, e Zenildo, que teria 72 anos. Este ficou 30 anos com paradeiro ignorado em Rondônia, até o reencontro com a família, pouco antes de morrer. O primeiro marido de dona Maria Rita, pai de dona Zenilda, chamava-se Raimundo José Pereira.