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Leonel Ximenes

Morre de infarto única filha viva de idosa de 116 anos que mora no ES

Doente e acamada, viúva centenária não poderá comparecer ao velório e sepultamento da sua filha

Públicado em 

18 ago 2023 às 13:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Zenilda (à direita) se dedicava ao cuidado da mãe
Dona Zenilda (à direita) se dedicava a cuidar da mãe centenária Crédito: Divulgação
Morreu de infarto, aos 74 anos, Zenilda Rita de Jesus, a única filha viva de dona Maria Rita Pereira, 116 anos, uma das mulheres mais velhas do Espírito Santo e, possivelmente, do Brasil neste momento.
Moradora de Barra de São Francisco, dona Zenilda foi vítima de infarto. Ele havia viajado a Ipatinga para visitar parentes e deixou a mãe sob os cuidados de uma sobrinha. Há cerca de 10 dias, na cidade mineira, a filha da idosa passou mal e foi levada ao hospital onde acabou morrendo.
Dona Maria Rita está acamada e não vai poder participar do velório e sepultamento de sua filha mais nova. Zenilda era aposentada como auxiliar de ajudante de serviços gerais e dedicava sua vida a cuidar da mãe centenária. Os parentes não sabem como falar com dona Rita sobre a morte da sua filha, a única que ainda estava viva.

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O velório de dona Zenilda, nascida em Resplendor (MG), está ocorrendo na capela mortuária de Barra de São Francisco e o sepultamento será no cemitério municipal.
Desde o ano passado, a cantora e vereadora Israelle Cândido tomou para si a responsabilidade de acompanhar a saúde de dona Maria Rita, que é mineira, mas mora há mais de 40 anos na cidade do Noroeste capixaba.
Israelle, que vem trabalhando para suprir as necessidades físicas da idosa, lamentou a morte de dona Zenilda e disse que irá apresentar, na Câmara Municipal, Moção de Pesar pelo falecimento da filha de dona Maria Rita, ao mesmo tempo em que vai conversar com o prefeito Enivaldo dos Anjos sobre a possibilidade de o município assumir os cuidados da mãe que fica.
Dona Maria Rita Pereira é mineira, mas mora há 40 anos em Barra de São Francisco
Dona Maria Rita Pereira é mineira, mas mora há 40 anos em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação
Dona Zenilda Rita de Jesus era evangélica e frequentava a Igreja Assembleia de Deus Arca da Aliança do bairro Colina. Ela teve vários irmãos: Maria Pereira da Silva, que, se viva fosse, estaria com 89 anos. Depois dessa vieram Ozias, que morreu aos 7 anos de idade, José Raimundo, que teria 90 anos, Zenilda Rita de Jesus, a dona Santa, com 74 anos, e Zenildo, que teria 72 anos. Este ficou 30 anos com paradeiro ignorado em Rondônia, até o reencontro com a família, pouco antes de morrer. O primeiro marido de dona Maria Rita, pai de dona Zenilda, chamava-se Raimundo José Pereira.
Dona Zenilda deixa seis filhos, 12 netos e sete bisnetos e uma imensa saudade em quem a conheceu e admirava sua dedicação à mãe centenária.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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