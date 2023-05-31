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Leonel Ximenes

Morre a secretária de Saúde de Vitória aos 72 anos

Prefeito Lorenzo Pazolini decretou luto oficial de três dias pela morte de Joanna De Jaegher

Públicado em 

31 mai 2023 às 14:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Joanna tinha uma sólida experiência e formação especializada como gestora estadual e municipal do SUS
Joanna tinha uma sólida experiência e formação especializada como gestora estadual e municipal do SUS Crédito: CMV
A secretária de Saúde de Vitória, Joanna De Jaegher, de 72 anos, morreu nesta quarta-feira (31), por volta do meio-dia. A família não divulgou a causa da morte, mas a coluna apurou que ela lutava contra um câncer havia alguns anos. O velório e o sepultamento ainda estão sendo definidos pela família.
prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), decretou luto oficial por três dias e também solicitou à equipe apoio total à família. Ele lamentou a morte da amiga e companheira de trabalho.
"Carinhosamente chamava-a de Sra. SUS, tal o grau de identidade entre ela e o Sistema Único de Saúde. Mais que uma força de trabalho, Joanna deixa para todos nós um legado de união e dedicação. Com um trabalho exemplar dela à frente de uma competente equipe da rede municipal de saúde, Vitória despontou no cenário nacional”, elogiou o prefeito.

UMA VIDA DEDICADA À SAÚDE PÚBLICA

Nascida em 26 de fevereiro de 1951, Joanna De Jaegher iniciou os trabalhos na Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) em abril de 2022. Graduada em Farmácia e Bioquímica, com especialização de Gestão da Clínica na Rede de Atenção à Saúde e em Aperfeiçoamento em Gestão em Saúde, Joanna tinha uma sólida experiência e formação especializada como gestora estadual e municipal do SUS, com vivência em 30 anos de SUS no desenvolvimento de projetos, organização de processos e inclusão de novas tecnologias de gestão com profissionais e gestores nos níveis municipal, estadual e federal, na Atenção Primária à Saúde, bem como na rede hospitalar.
Joanna já atuou como subsecretária de Estado da Saúde, secretária de Saúde de Vila Velha, consultora do Ministério da Saúde e assessorou inúmeras secretarias de Saúde no Estado.
A subsecretária municipal de Saúde, Magda Lamborghini, vai responder interinamente pela Pasta até que o prefeito defina o nome do novo titular do órgão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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