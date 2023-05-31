Morre a secretária de Saúde de Vitória aos 72 anos

A secretária de Saúde de Vitória, Joanna De Jaegher
, de 72 anos, morreu nesta quarta-feira (31), por volta do meio-dia. A família não divulgou a causa da morte, mas a coluna apurou que ela lutava contra um câncer havia alguns anos. O velório e o sepultamento ainda estão sendo definidos pela família.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), decretou luto oficial por três dias e também solicitou à equipe apoio total à família. Ele lamentou a morte da amiga e companheira de trabalho.
"Carinhosamente chamava-a de Sra. SUS, tal o grau de identidade entre ela e o Sistema Único de Saúde
. Mais que uma força de trabalho, Joanna deixa para todos nós um legado de união e dedicação. Com um trabalho exemplar dela à frente de uma competente equipe da rede municipal de saúde, Vitória despontou no cenário nacional”, elogiou o prefeito.
Nascida em 26 de fevereiro de 1951, Joanna De Jaegher iniciou os trabalhos na Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) em abril de 2022. Graduada em Farmácia e Bioquímica, com especialização de Gestão da Clínica na Rede de Atenção à Saúde e em Aperfeiçoamento em Gestão em Saúde, Joanna tinha uma sólida experiência e formação especializada como gestora estadual e municipal do SUS, com vivência em 30 anos de SUS no desenvolvimento de projetos, organização de processos e inclusão de novas tecnologias de gestão com profissionais e gestores nos níveis municipal, estadual e federal, na Atenção Primária à Saúde, bem como na rede hospitalar.
Joanna já atuou como subsecretária de Estado da Saúde
, secretária de Saúde de Vila Velha, consultora do Ministério da Saúde e assessorou inúmeras secretarias de Saúde no Estado.
A subsecretária municipal de Saúde, Magda Lamborghini, vai responder interinamente pela Pasta até que o prefeito defina o nome do novo titular do órgão.