Morre a secretária de Saúde de Vitória aos 72 anos

Nascida em 26 de fevereiro de 1951, Joanna De Jaegher iniciou os trabalhos na Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) em abril de 2022. Graduada em Farmácia e Bioquímica, com especialização de Gestão da Clínica na Rede de Atenção à Saúde e em Aperfeiçoamento em Gestão em Saúde, Joanna tinha uma sólida experiência e formação especializada como gestora estadual e municipal do SUS, com vivência em 30 anos de SUS no desenvolvimento de projetos, organização de processos e inclusão de novas tecnologias de gestão com profissionais e gestores nos níveis municipal, estadual e federal, na Atenção Primária à Saúde, bem como na rede hospitalar.