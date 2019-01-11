Leonel Ximenes
Morador promete vingança na mesma moeda contra donos de cães no ES

Inconformado com sujeira deixada na calçada de casa, dono de residência colocou aviso no portão

Vitória
Publicado em 11/01/2019 às 11h34
Atualizado em 08/10/2019 às 10h19


