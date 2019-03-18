O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Morador é indenizado por causa da obra da sede da Petrobras
O morador argumentou, na ação que começou a tramitar há 11 anos, que durante a construção da sede da petroleira não conseguia dormir e estudar por causa do barulho
