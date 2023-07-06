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Leonel Ximenes

Ministro vem ao ES: na pauta, trabalho decente e digno na cafeicultura

Luiz Marinho vai assinar protocolo de intenções pela adoção de boas práticas trabalhistas no setor

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 11:17

Públicado em 

06 jul 2023 às 11:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Colheita do café no Espírito Santo é iniciada em abril
Colheita do café no Espírito Santo  Crédito: Pixabay
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará na Assembleia Legislativa, na segunda-feira (10), para falar sobre Trabalho Decente. O seminário, proposto pela deputada federal Jack Rocha e o deputado estadual João Coser, ambos do PT, será aberto ao público e começará às 10h.

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O ministro vai assinar o protocolo de intenções pela adoção de boas práticas trabalhistas e condições de trabalho decente na cafeicultura no ES, às 14h, no Tribunal Regional do Trabalho, com a presença de autoridades e representantes do setor cafeeiro.
Ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho (PT)
Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego Crédito: Bruno Santos/Folhapress
Ações de promoção de práticas de trabalho decente estão entre as prioridades anunciadas pelo Ministério do Trabalho do governo Lula. Nesse sentido, o ministro tem percorrido o Brasil discutindo o tema e assinando protocolos de intenção com diversos segmentos.

TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO

No último dia 3 de julho, uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou um grupo de 14 trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravo na colheita do café, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado. Nenhum deles tinha Carteira de Trabalho assinada ou nem sequer haviam sido submetidos a exames médicos.
As fiscalizações realizadas até 14 de junho deste ano já haviam resgatado 23 trabalhadores no ES. No ano de 2022, as operações realizadas no Estado flagraram 30 trabalhadores nessas condições e, em 2021, esse número chegou à marca de 81 trabalhadores resgatados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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