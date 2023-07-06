Ministro vem ao ES: na pauta, trabalho decente e digno na cafeicultura

O ministro do Trabalho e Emprego
, Luiz Marinho, estará na Assembleia Legislativa, na segunda-feira (10), para falar sobre Trabalho Decente. O seminário, proposto pela deputada federal Jack Rocha e o deputado estadual João Coser, ambos do PT, será aberto ao público e começará às 10h.
O ministro vai assinar o protocolo de intenções pela adoção de boas práticas trabalhistas e condições de trabalho decente na cafeicultura no ES, às 14h, no Tribunal Regional do Trabalho, com a presença de autoridades e representantes do setor cafeeiro
.
Ações de promoção de práticas de trabalho decente estão entre as prioridades anunciadas pelo Ministério do Trabalho do governo Lula
. Nesse sentido, o ministro tem percorrido o Brasil discutindo o tema e assinando protocolos de intenção com diversos segmentos.
No último dia 3 de julho
, uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou um grupo de 14 trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravo na colheita do café, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado. Nenhum deles tinha Carteira de Trabalho assinada ou nem sequer haviam sido submetidos a exames médicos.
As fiscalizações realizadas até 14 de junho deste ano já haviam resgatado 23 trabalhadores no ES. No ano de 2022, as operações realizadas no Estado flagraram 30 trabalhadores nessas condições e, em 2021, esse número chegou à marca de 81 trabalhadores resgatados.