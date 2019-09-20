Ministério Público arquiva inquérito sobre pedágio na Terceira Ponte

Pedágio da Terceira Ponte: cobrança unidirecional não prejudicou o trânsito, diz o MP. Crédito: José Renato Campos

O Ministério Público Estadual arquivou o inquérito civil que o órgão instaurou para apurar supostas irregularidades na cobrança unidirecional do pedágio na Terceira Ponte. O MP investigou se a cobrança apenas no sentido Vitória-Vila Velha teria gerado prejuízo aos motoristas ao aumentar o congestionamento na via.



Dados oficiais



Em sua decisão, o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, da 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, levou em consideração os dados apresentados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do ES (ARSP).

A redução

“Verifica-se que a implementação da cobrança unidirecional gerou redução do fluxo total de veículos, correspondente a um decréscimo de 5,78% no sentido Vitória-Vila Velha, uma diferença de 891.738 veículos a menos, beneficiando o motorista com a redução do tempo na Terceira Ponte”, conclui o promotor.

O bom samaritano

Vejam o que é ser cristão na prática: agora, 4% do dízimo arrecadado na Paróquia de Piaçu, distrito de Muniz Freire, será destinado à Apae do município. A ação é válida por 11 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Burlando a lei

Depois que a TV Gazeta fez uma reportagem denunciando que grupos de WhatsApp estavam divulgando a localização de blitze da PM, os usuários mudaram os nomes dos grupos. Agora são “Família no Trânsito”, “Atualização Trânsito” e “Conexão Capixaba”, entre outros.

Questão de tempo

O PSB pode se preparar para perder dois parlamentares em breve: o deputado federal Felipe Rigoni e o estadual Sérgio Majeski.

Vereadores nervosos

Mais uma bate-boca na Câmara de Vitória. Na quinta, durante a reunião da Comissão de Obras e Serviços, o vereador Davi Esmael (PSB) chamou Wanderson Marinho (PS) de “mentiroso”.

Vereadores nervosos 2

O ofendido reagiu e, exaltado, começou a gritar: “Quem é vossa excelência para me chamar de mentiroso!?” “Quem é vossa excelência para me chamar de mentiroso!?”

Elas merecem!

Depois que a Justiça liberou barba e bigode para a Guarda Municipal de Vitória, mulheres da corporação estão reivindicando o direito de usar os cabelos soltos.

Sede insustentável

Depoentes e convidados das sessões das comissões da Assembleia estão bebendo água em copos plásticos. Além de não serem adequados, contribuem para poluir o meio ambiente.

Alto IPTU

Moradores de Alto Caxixe, em Venda Nova, vão discutir nesta segunda se pagam ou não o carnê de IPTU enviado pela Prefeitura de Venda Nova. Muitos alegam que não veem benefício algum na região.

Polícia com método

Policiais ligados às divisões de homicídios de todo o país, inclusive o delegado-chefe desse Departamento do ES, José Lopes, estão preparando um documento para padronizar as ações de redução de homicídios, a estatística e divulgação dos índices.

Confronto público

O secretário do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, Leandro Machado, e o governador Renato Casagrande trocaram mensagens nada sutis na internet ontem sobre a possibilidade de reajuste salarial.

Acusação e resposta

Leandro acusou Casagrande de ter dado as costas para os servidores, e o governador respondeu que o ano ainda não acabou.

Menos homicídios

Nos oito primeiros meses deste ano a Grande Vitória registrou 89 homicídios a menos que o mesmo período do ano passado. Só na Serra são 43 assassinatos a menos.

Ilha ilhada

O incêndio de ontem à tarde foi na Vila Rubim, mas o caos no trânsito afetou até a zona norte de Vitória.

Sábado com Machado

Hoje, o escritor Ruy Perini falará sobre “Casa Velha”, romance pouco conhecido de Machado de Assis. No Trapiche Gamão, às 10h (Rua Gama Rosa, 236, Centro de Vitória).

Mais segurança

Os fóruns de Afonso Cláudio, Anchieta, Guaçuí, Ibiraçu, Jaguaré, Linhares, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra (Fórum Cível) e Vila Velha (Boa Vista) vão receber um sistema de detectores de metal.

Alô, governadora Jaqueline!

Por que a sra. não aproveita e diminui a alíquota do ICMS sobre o etanol?

