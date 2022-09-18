Meninas dão à luz a cada dois dias no ES

Jovens de até 14 anos dão à luz no Espírito Santo a cada dois dias em média, segundo informações do Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde
. O levantamento foi realizado pela Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa
.
De acordo com painel, que tem os registros parciais do primeiro semestre deste ano, aconteceram 98 partos de mães com faixas etárias de 0 a 14 anos no Espírito Santo, havendo, então, uma média de um parto a cada dois dias deste grupo etário.
Os municípios que lideram os partos precoces são Vila Velha
e Serra
, ambos com 11 nascimentos, seguidos por Linhares (nove), além de Vitória e Cariacica, ambos com sete.
Presidente do colegiado, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) novamente demonstrou preocupação com o tema, que frequentemente é discutido na Assembleia. “No ano passado, tivemos 299. Agora, já foram 98. Esse tipo de situação é preocupante”, analisou o parlamentar.
O deputado diz que vai entrar em contato com o Ministério Público
para que seja criada uma força-tarefa para investigar o perfil destes partos prematuros. “É necessário que entendamos o que está acontecendo, porque isso não pode mais se repetir ano a ano. Uma criança tem de ter sua infância preservada.”