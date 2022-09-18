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Leonel Ximenes

Meninas dão à luz a cada dois dias no ES

Vila Velha e Serra são os municípios que lideram os partos precoces no Estado

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

18 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dos 78 municípios do Estado, somente 16 não tiveram os partos de mães tão novas
No primeiro semestre deste ano, aconteceram 98 partos de mães com até 14 anos de idade Crédito: Agência Brasília
Jovens de até 14 anos dão à luz no Espírito Santo a cada dois dias em média, segundo informações do Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. O levantamento foi realizado pela Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa.
De acordo com painel, que tem os registros parciais do primeiro semestre deste ano, aconteceram 98 partos de mães com faixas etárias de 0 a 14 anos no Espírito Santo, havendo, então, uma média de um parto a cada dois dias deste grupo etário.
Os municípios que lideram os partos precoces são Vila Velha e Serra, ambos com 11 nascimentos, seguidos por Linhares (nove), além de Vitória e Cariacica, ambos com sete.

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Presidente do colegiado, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) novamente demonstrou preocupação com o tema, que frequentemente é discutido na Assembleia. “No ano passado, tivemos 299. Agora, já foram 98. Esse tipo de situação é preocupante”, analisou o parlamentar.
O deputado diz que vai entrar em contato com o Ministério Público para que seja criada uma força-tarefa para investigar o perfil destes partos prematuros. “É necessário que entendamos o que está acontecendo, porque isso não pode mais se repetir ano a ano. Uma criança tem de ter sua infância preservada.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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