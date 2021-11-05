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Surpresa

Socorrista do Samu faz parto da própria filha em casa em Linhares

A pequena Isis tinha pressa em vir ao mundo e acabou nascendo pelas mãos do próprio pai, o socorrista Rodimildo, na sala da casa da família, na manhã desta sexta-feira (5)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 nov 2021 às 20:27

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 20:27

O socorrista Rodimildo Azeredo Gonçalves, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou em casa na manhã desta sexta-feira (5), após um plantão do trabalho, para acompanhar a esposa Aldiones ao hospital para o parto da primeira filha do casal. Mas a pequena Isis tinha pressa em vir ao mundo e nasceu, pelas mãos do próprio pai, na sala da casa da família, no bairro Palmital, em Linhares, no Norte do Estado.
Mesmo o parto sendo às pressas, a bebê nasceu saudável, com 50 centímetros e pesando 3,1 quilos. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, Rodimildo contou que, apesar de ser socorrista e já ter feito muitos resgates, foi a primeira vez que fez o procedimento. Segundo ele, o treinamento o ajudou a manter a calma e tranquilizar a esposa.
O socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Rodimildo Azeredo Gonçalves, fez o parto da propria filha.
O socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Rodimildo Azeredo Gonçalves, fez o parto da propria filha. Crédito: Montagem | A Gazeta
Após o nascimento da menina, uma equipe do Samu chegou ao local e assumiu os demais procedimentos, levando mãe e filha para um hospital em Linhares. Isis é a primeira filha do casal, mas Rodimildo e Aldiones já têm outros dois filhos de relacionamentos anteriores.

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