Socorrista do Samu faz parto da própria filha em casa em Linhares

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Mesmo o parto sendo às pressas, a bebê nasceu saudável, com 50 centímetros e pesando 3,1 quilos. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, Rodimildo contou que, apesar de ser socorrista e já ter feito muitos resgates, foi a primeira vez que fez o procedimento. Segundo ele, o treinamento o ajudou a manter a calma e tranquilizar a esposa.