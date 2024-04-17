Meganegócio de R$ 170 milhões começa a funcionar em junho em Viana

O complexo de galpões logísticos triple A da Raizz Capital, em Viana
, já está com 80% das obras concluídas. Ao todo, serão três galpões, divididos em duas fases de intervenções, que garantiram 200 postos de trabalho. Juntos, os galpões somam 80 mil m² de área locável, em um investimento de R$ 170 milhões.
A previsão é que as obras da primeira fase do complexo sejam concluídas em junho, já iniciando operações no local. Os galpões triples A são considerados um dos mais modernos do mercado.
O complexo logístico está localizado em Areinha, próximo à nova sede da Extrafruti, outro empreendimento realizado pela Raizz. A desenvolvedora de projetos imobiliários, um grupo de capixabas e mineiros, escolheu investir no Espírito Santo também por sua localização privilegiada - perto dos principais centros consumidores do país - pelo porto e pelas BRs 101
e 262
.
Entre os clientes da Raizz, além da própria Extrafruti, estão gigantes do comércio como a Amazon, a JBS, a Aurora e a Friopeças. Nos últimos anos, a empresa atuou em 13 projetos em oito Estados brasileiros. São 600 mil m² de área bruta locável (ABL) construídos e movimentação de R$ 1,9 bilhão de investimentos imobiliários.