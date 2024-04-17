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Leonel Ximenes

Meganegócio de R$ 170 milhões começa a funcionar em junho em Viana

Complexo de galpões logísticos já está com 80% das suas obras concluídas

Públicado em 

17 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Galpão logístico triple A da Raizz Capital, em Viana
Galpão logístico triple A da Raizz Capital, em Viana Crédito: Ramon Fagundes/VIP Drones
O complexo de galpões logísticos triple A da Raizz Capital, em Viana, já está com 80% das obras concluídas. Ao todo, serão três galpões, divididos em duas fases de intervenções, que garantiram 200 postos de trabalho. Juntos, os galpões somam 80 mil m² de área locável, em um investimento de R$ 170 milhões.
A previsão é que as obras da primeira fase do complexo sejam concluídas em junho, já iniciando operações no local. Os galpões triples A são considerados um dos mais modernos do mercado.
O complexo logístico está localizado em Areinha, próximo à nova sede da Extrafruti, outro empreendimento realizado pela Raizz. A desenvolvedora de projetos imobiliários, um grupo de capixabas e mineiros, escolheu investir no Espírito Santo também por sua localização privilegiada - perto dos principais centros consumidores do país - pelo porto e pelas BRs 101 e 262.
Entre os clientes da Raizz, além da própria Extrafruti, estão gigantes do comércio como a Amazon, a JBS, a Aurora e a Friopeças. Nos últimos anos, a empresa atuou em 13 projetos em oito Estados brasileiros. São 600 mil m² de área bruta locável (ABL) construídos e movimentação de R$ 1,9 bilhão de investimentos imobiliários.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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