O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Marinheiros e frades caem na dança do congo
No encerramento da romaria das 18 bandas de congo, em frente à gruta de Frei Pedro Palácios, na Prainha, frades franciscanos e cerca de 30 militares da Marinha dançaram no meio do povo e dos ritmistas em louvor à padroeira do Espírito Santo
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00