Maratona de Vitória: conheça o Estado que terá mais de 200 atletas

Estão inscritos atletas, além do Espírito Santo, do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, totalizando 22 Estados e mais o Distrito Federal.

“É um reconhecimento importante para o esporte e o turismo do Estado a presença de tantos competidores de fora. Vitória tem ainda o privilégio de ser uma das provas mais rápidas e muitas vezes temos o registro de atletas quebrando seus próprios recordes e atingindo índice para provas, por ser um percurso aferido”, disse Bernardo Ramos, um dos representantes da empresa organizadora da prova.