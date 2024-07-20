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Leonel Ximenes

Maratona de Vitória: conheça o Estado que terá mais de 200 atletas

Até corredores estrangeiros participarão da prova, que será realizada no dia 25 de agosto

Públicado em 

20 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tradicional evento de Vitória amplia formato e se torna Maratona com 42 Km de corrida pelas paisagens da capital
Maratona de Vitória 2024 terá um total de 4.475 competidores Crédito: Bruno Lopes/Divulgação
A Maratona de Vitória, que será realizada no dia 25 de agosto, vai reunir competidores de todo o país. Os corredores vão disputar no mesmo dia provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. A prova, ao todo, reunirá 4.475 competidores em sua terceira edição. Desse total, 550 são de fora do Espírito Santo.
Estão inscritos atletas, além do Espírito Santo, do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, totalizando 22 Estados e mais o Distrito Federal.
Minas Gerais é o Estado com mais representantes inscritos, com mais de 200 registros. Segundo a Pace Eventos, organizadora da prova, há presença internacional com corredores da Alemanha, de Portugal, do Paraguai e dos Estados Unidos.
“É um reconhecimento importante para o esporte e o turismo do Estado a presença de tantos competidores de fora. Vitória tem ainda o privilégio de ser uma das provas mais rápidas e muitas vezes temos o registro de atletas quebrando seus próprios recordes e atingindo índice para provas, por ser um percurso aferido”, disse Bernardo Ramos, um dos representantes da empresa organizadora da prova.
As inscrições para as provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km se esgotaram totalmente nesta segunda-feira (15). A maratona também terá evento dedicado para as crianças que estão sendo iniciadas no esporte.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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