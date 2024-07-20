Maratona de Vitória: conheça o Estado que terá mais de 200 atletas

A Maratona de Vitória
, que será realizada no dia 25 de agosto, vai reunir competidores de todo o país. Os corredores vão disputar no mesmo dia provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. A prova, ao todo, reunirá 4.475 competidores em sua terceira edição. Desse total, 550 são de fora do Espírito Santo.
Estão inscritos atletas, além do Espírito Santo, do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, totalizando 22 Estados e mais o Distrito Federal.
Minas Gerais
é o Estado com mais representantes inscritos, com mais de 200 registros. Segundo a Pace Eventos, organizadora da prova, há presença internacional com corredores da Alemanha, de Portugal, do Paraguai e dos Estados Unidos.
“É um reconhecimento importante para o esporte e o turismo do Estado a presença de tantos competidores de fora. Vitória tem ainda o privilégio de ser uma das provas mais rápidas e muitas vezes temos o registro de atletas quebrando seus próprios recordes e atingindo índice para provas, por ser um percurso aferido”, disse Bernardo Ramos, um dos representantes da empresa organizadora da prova.
As inscrições para as provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km se esgotaram totalmente nesta segunda-feira (15). A maratona também terá evento dedicado para as crianças que estão sendo iniciadas no esporte.