Manato diz que apoia Bolsonaro até se o presidente sair do PSL

O “embaixador” de Bolsonaro no Espírito Santo, o ex-deputado federal Carlos Manato, disse que não vai acompanhar o presidente se ele sair do partido, mas nem por isso deixará de ser fiel ao líder: “Se ele sair do PSL, continuo bolsonariano, continuo de direita. A doutora Soraya (deputada federal e mulher de Manato) vai continuar defendendo Bolsonaro, vamos continuar apoiando, mas nós vamos continuar no PSL. Nós vamos ser Bolsonaro no PSL”.
Manato diz que tem compromissos com a legenda que não podem ser rompidos: “Tenho responsabilidade com as pessoas que estou trazendo para o partido e que vão ser candidatas. Eu assumi compromissos com diversas pessoas. Se eu saio do PSL, como vou fazer? Eu quebro um contrato, eu quebro minha palavra com essas pessoas”.
Até os vínculos sentimentais, o presidente do PSL no Estado promete manter: “Eu vou continuar com a foto de Bolsonaro na capa do meu celular, continuo com ele, mas dentro do PSL”, explicou Manato, que também tem uma foto com o presidente na sua conta no WhatsApp.