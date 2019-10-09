Manato diz que apoia Bolsonaro até se o presidente sair do PSL

Manato e Bolsonaro fecharam os olhos para a crise no PSL e vão continuar aliados. Crédito: Arquivo de Carlos Manato

O “embaixador” de Bolsonaro no Espírito Santo, o ex-deputado federal Carlos Manato, disse que não vai acompanhar o presidente se ele sair do partido, mas nem por isso deixará de ser fiel ao líder: “Se ele sair do PSL, continuo bolsonariano, continuo de direita. A doutora Soraya (deputada federal e mulher de Manato) vai continuar defendendo Bolsonaro, vamos continuar apoiando, mas nós vamos continuar no PSL. Nós vamos ser Bolsonaro no PSL”.

Manato diz que tem compromissos com a legenda que não podem ser rompidos: “Tenho responsabilidade com as pessoas que estou trazendo para o partido e que vão ser candidatas. Eu assumi compromissos com diversas pessoas. Se eu saio do PSL, como vou fazer? Eu quebro um contrato, eu quebro minha palavra com essas pessoas”.