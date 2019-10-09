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Leonel Ximenes

Manato diz que apoia Bolsonaro até se o presidente sair do PSL

Líder do partido no Estado garante que fica onde está, mas adianta que vai continuar apoiando o capitão

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 16:27

Públicado em 

09 out 2019 às 16:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Manato e Bolsonaro fecharam os olhos para a crise no PSL e vão continuar aliados. Crédito: Arquivo de Carlos Manato
O “embaixador” de Bolsonaro no Espírito Santo, o ex-deputado federal Carlos Manato, disse que não vai acompanhar o presidente se ele sair do partido, mas nem por isso deixará de ser fiel ao líder: “Se ele sair do PSL, continuo bolsonariano, continuo de direita. A doutora Soraya (deputada federal e mulher de Manato) vai continuar defendendo Bolsonaro, vamos continuar apoiando, mas nós vamos continuar no PSL. Nós vamos ser Bolsonaro no PSL”.
Manato diz que tem compromissos com a legenda que não podem ser rompidos: “Tenho responsabilidade com as pessoas que estou trazendo para o partido e que vão ser candidatas. Eu assumi compromissos com diversas pessoas. Se eu saio do PSL, como vou fazer? Eu quebro um contrato, eu quebro minha palavra com essas pessoas”.
Até os vínculos sentimentais, o presidente do PSL no Estado promete manter: “Eu vou continuar com a foto de Bolsonaro na capa do meu celular, continuo com ele, mas dentro do PSL”, explicou Manato, que também tem uma foto com o presidente na sua conta no WhatsApp.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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