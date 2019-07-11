Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Major que bateu com carro oficial e fugiu em Vitória vira chefe na PM

Dias após o acidente, Almir Alves Barbosa da Cruz chegou a perder o cargo que tinha na Casa Militar. Agora, foi nomeado chefe de divisão na Polícia Militar

Vitória
Publicado em 11/07/2019 às 19h15
Atualizado em 30/09/2019 às 05h01
Avenida Dante Michelini, sentido Jardim Camburi, em Vitória, onde major da PM se envolveu e acidente e fugiu do local. Crédito: Fernando Madeira | GZ
Avenida Dante Michelini, sentido Jardim Camburi, em Vitória, onde major da PM se envolveu e acidente e fugiu do local. Crédito: Fernando Madeira | GZ

O major da PM Almir Alves Barbosa da Cruz, que na madrugada do dia 22 de junho se envolveu em acidente com carro da Casa Militar e que estava com suspeita de embriaguez, está de lar novo. Agora, ele foi nomeado chefe de divisão da Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da PM.

O acidente aconteceu na Avenida Dante Michelini, em Camburi, por volta de 3h da madrugada de sábado (22). No boletim registrado pelos policiais do Batalhão de Trânsito, foi relatado que o oficial  apresentava sinais de embriaguez. Dias após o acidente, ele chegou a perder o cargo que tinha na Casa Militar.

A FUNÇÃO

A DAL tem por função a gestão logística da corporação, através do planejamento, direção, organização e controle da aquisição, armazenamento e manutenção dos materiais, equipamentos, armamentos, munições, bens móveis e imóveis, obras e instalações patrimoniais, convênios e contratos administrativos da PM.

A diretoria tem três divisões: Assuntos Jurídicos; Corporativa de Intendência e Obras; e Corporativa de Material Bélico. Área fundamental para manter a “cozinha” da caserna em ordem.

A Gazeta integra o

Saiba mais
acidente vitória

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.