Major que bateu com carro oficial e fugiu em Vitória vira chefe na PM

O major da PM Almir Alves Barbosa da Cruz, que na madrugada do dia 22 de junho se envolveu em acidente com carro da Casa Militar e que estava com suspeita de embriaguez, está de lar novo. Agora, ele foi nomeado chefe de divisão da Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da PM.



O acidente aconteceu na Avenida Dante Michelini, em Camburi, por volta de 3h da madrugada de sábado (22). No boletim registrado pelos policiais do Batalhão de Trânsito, foi relatado que o oficial apresentava sinais de embriaguez. Dias após o acidente, ele chegou a perder o cargo que tinha na Casa Militar.