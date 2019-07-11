Major que bateu com carro oficial e fugiu em Vitória vira chefe na PM

O major da PM Almir Alves Barbosa da Cruz, que na madrugada do dia 22 de junho se envolveu em acidente com carro da Casa Militar e que estava com suspeita de embriaguez, está de lar novo. Agora, ele foi nomeado chefe de divisão da Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da PM.
O acidente aconteceu na Avenida Dante Michelini, em Camburi, por volta de 3h da madrugada de sábado (22). No boletim registrado pelos policiais do Batalhão de Trânsito, foi relatado que o oficial apresentava sinais de embriaguez. Dias após o acidente, ele chegou a perder o cargo que tinha na Casa Militar.
A FUNÇÃO
A DAL tem por função a gestão logística da corporação, através do planejamento, direção, organização e controle da aquisição, armazenamento e manutenção dos materiais, equipamentos, armamentos, munições, bens móveis e imóveis, obras e instalações patrimoniais, convênios e contratos administrativos da PM.
Este vídeo pode te interessar
A diretoria tem três divisões: Assuntos Jurídicos; Corporativa de Intendência e Obras; e Corporativa de Material Bélico. Área fundamental para manter a “cozinha” da caserna em ordem.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.