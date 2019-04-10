Mais três secretários de Estado recebem auxílio-moradia

O secretário de Segurança, Roberto Sá, que veio do Rio de Janeiro, é um dos que recebem o auxílio-moradia no ES. Crédito: Divulgação

Não é apenas o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes , e seus cinco assessores que vieram de fora: outros três secretários do governo Casagrande também estão recebendo o auxílio-moradia. Os delegados federais do Rio de Janeiro Roberto Sá (Sesp) e Luiz Carlos Cruz (Sejus) e o engenheiro Heber Resende (Secretaria de Estado de Desenvolvimento) estão entre os beneficiados.

Custo ES

O custo com a estada dos quatro secretários já chegou a R$ 58.901,51, de janeiro a março deste ano.

Mais um

Ainda na Sesp, o subsecretário de Estado de Integração Institucional, Guilherme Pacífico, que é natural de Cachoeiro, mas delegado da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, está na folha de pagamento do auxílio.

O gasto trimestral

Os auxílios-moradia pagos aos servidores da Sedes, Sejus, Sesp e Sesa já custaram aos cofres públicos do Estado R$ 156 mil de janeiro a março. A Sesa é campeã de gastos com o benefício: R$ 106 mil. Todos os dados estão disponíveis no Portal da Transparência do Estado.

É segredo, tá?

A CPI das Licenças Ambientais da Assembleia Legislativa avisa: vai fazer uma visita surpresa ao Complexo Industrial de Tubarão. Tomara que ninguém da Vale e da ArcellorMittal leia esta nota.

PMs fora da PM

O governo do Estado reclama da defasagem no efetivo da Polícia Militar, mas acaba de ceder (está no Diário Oficial) dois militares, da ativa, para assessorar o deputado estadual Coronel Alexandre Quintino (PSL), na Assembleia.

PMs fora da PM 2

Os PMs cedidos para o deputado de primeiro mandato são o capitão Romullo Augusto Alves e o 3º sargento Marcos Paulo de Souza Tomazelli.

Onde o povo está

O arcebispo de Vitória, d. Dario Campos, vai subir os morros mais uma vez. Ele vai presidir as celebrações do Domingo de Ramos na Piedade e do Lava-Pés no Moscoso.

Chef Manato

O ex-deputado federal Carlos Manato, assessor da Casa Civil da Presidência da República, diz que já cozinhou várias vezes para o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

O que ele comeu?

O novo ministro, entre outras pérolas que já vieram a público, afirmou que os comunistas estão no comando das organizações financeiras.

Azedou

Segundo a Ceasa, o preço do tomate chegou a aumentar 225% em apenas duas semanas.

No comando

O ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Carlos Marcelo D’Isep Costa, vai comandar a Defesa Civil de Vila Velha.

Circo voador

Um avião monomotor voava ontem pela Barra do Jucu anunciando, com um potente sistema de som, atrações de um circo instalado em Cariacica.

Professor indenizado

A Editora Fórum foi condenada pela Justiça a indenizar Gabriel Tebaldi, por danos morais, em R$ 5 mil. A “Revista Fórum” publicou uma matéria em que acusava o professor de ter feito apologia ao nazismo na sala de aula.

Com foi

Em setembro do ano passado, Tebaldi se vestiu de soldado nazista para uma aula de pré-vestibular sobre a Segunda Guerra Mundial. A “Revista Fórum” divulgou uma foto do professor e acusações contra ele que circulavam nas redes sociais.

Microfone oficial

Arnóbio Pinheiro Silva (PRB), prefeito de Pinheiros, narrou para uma rádio local a estreia do Pinheiros FC na Série B do Campeonato Capixaba. Em campo, o Verdão do Norte ficou no 0 a 0 com o Vilavelhense, no Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha.

Quem sabe...

Tem gente dizendo que o prefeito é melhor como narrador.

Corrida da vacina

Os pacientes que forem hoje se vacinar contra a gripe na Unidade Básica de Saúde de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, devem comparecer ao local até as 14h.

Corrida da vacina 2

Com várias geladeiras quebradas, os servidores da UBS não estão conseguindo guardar adequadamente uma quantidade maior de doses para um atendimento até as 17h.

Alô, Brasil!