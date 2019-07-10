Maioria na Polícia Militar do Espírito Santo tem ensino médio e é parda

A maior parte dos integrantes da Polícia Militar do Espírito Santo tem como nível de instrução somente o ensino médio e a pele parda. Dos 9.746 militares na ativa em 2016, 55% do efetivo (5.365) têm o nível intermediário de estudo e 47,8% (4.659) são pardos. Os dados constam da pesquisa “Perfil das Instituições de Segurança Pública anos-base (2014-2015-2016)”, publicada recentemente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Dois doutores
Até o ano-base de 2016, a PM tinha somente dois doutores e 26 mestres. em seus quadros. Outros 1.760 já haviam cursado alguma pós-graduação e 2.593 fizeram faculdade.
Brancos em 2º
Depois dos pardos, os declarados brancos estão em segundo lugar com 3.904 (40,05%) militares. A corporação contava com 988 declarados negros (10,13% do efetivo) e somente 60 amarelos e 60 indígenas (0,6%, cada um ).
Elas são minoria
As mulheres representam 12,56% do efetivo da PMES, com 1.225 militares. Os demais 8.521 são homens.
Sem idosos
Na faixa etária de 18 a 30 anos, somavam-se 3.724 PMs. De 31 a 40, 2.215. Já 3.335 estavam no grupo de 41 a 50 anos. Um total de 457 militares tinha entre 51 a 55, e outros 15 policiais estavam com 56 anos ou mais.
Tá com pressa?
O vereador Osvaldo Maturano solicitou, oficialmente, informações sobre poluição ambiental à Secretaria de Saúde de Vila Velha. Foi em novembro de 2017. A resposta chegou ontem, um ano e oito meses depois de poluição ambiental acumulada.
Viva a diferença!
De um leitor da coluna, declaradamente de direita, a respeito da morte do jornalista Paulo Henrique Amorim e do sociólogo Chico de Oliveira, ambos esquerdistas: “Começamos a deixar de sermos humanos quando passamos a não enxergar humanidade naqueles que pensam diferentemente de nós”.
Decadência civilizatória
Aliás, o debate político está tão radicalizado e irracional que é cada vez mais comum pessoas comemorarem a morte de outras que tinham ideologia contrária. Isto sim, é a morte da razão, da empatia, da humanidade.
Fila de espera
Tem parlamentar esperando há quase quatro meses para ter uma reunião com a cúpula da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop).
O caminho do gol
O atacante Richarlison, da seleção brasileira, ao ser homenageado ontem pela Assembleia, deu pistas do caminho: terminou seu discurso pedindo ao governo do Estado para investir mais em Educação.
Transparência
Wanderson Marinho apresentou um projeto que obriga os vereadores de Vitória a divulgar suas agendas oficiais no site da Câmara.
Ele merece!
Será inaugurado hoje o primeiro ginásio poliesportivo público de Cariacica. Receberá o nome do falecido empresário Ademar Cunha.
O ladrão
Tem um assaltante entrando nos prédios da Mata da Praia para roubar bicicletas. O modo de agir dele é sempre o mesmo, e as Polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal de Vitória já foram alertadas.
Como ele age
O gatuno usa uma bicicleta de aplicativo amarela, fica despistando na porta da garagem, entra atrás do veículo de um morador e deixa a bicicleta de aplicativo travando o portão para poder sair com outra furtada.
Nova Previdência?
A conta da reforma da Previdência está sendo paga, fundamentalmente, pelos trabalhadores da iniciativa privada. Justamente os que ganham menos.
Teoria e prática
O professor da Ufes Luiz Fernando Schettino vai distribuir mudas de plantas da Mata Atlântica durante o lançamento do seu livro “Educação e Gestão Ambiental”, hoje, às 18h, na Adufes.
Água mole...
O deputado Danilo Bahiense comemorou o retorno do Afis Criminal, sistema que identifica digitais de bandidos. Ele fez indicação ao governo em maio e até pressionou o governador a cobrar por telefone o secretário Roberto Sá sobre a volta da ferramenta.
Na moita
O deputado Aécio Neves ainda continua no PSDB?
Viva a honestidade!
Um homem pulou ontem a roleta de um ônibus, porém deu de cara com uma PM, que o enquadrou: “É sério que você pulou a roleta? Motorista, abre a porta!”. O “esperto” saiu rapidinho e a policial foi aplaudida pelos passageiros.
Alô, excelências!
Este vídeo pode te interessar
Por que um policial tem que se aposentar aos 53 anos de idade e um operador de britadeira aos 65?
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.