Maioria na Polícia Militar do Espírito Santo tem ensino médio e é parda

A maior parte dos integrantes da Polícia Militar do Espírito Santo tem como nível de instrução somente o ensino médio e a pele parda. Dos 9.746 militares na ativa em 2016, 55% do efetivo (5.365) têm o nível intermediário de estudo e 47,8% (4.659) são pardos. Os dados constam da pesquisa “Perfil das Instituições de Segurança Pública anos-base (2014-2015-2016)”, publicada recentemente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Dois doutores

Até o ano-base de 2016, a PM tinha somente dois doutores e 26 mestres. em seus quadros. Outros 1.760 já haviam cursado alguma pós-graduação e 2.593 fizeram faculdade.

Brancos em 2º

Depois dos pardos, os declarados brancos estão em segundo lugar com 3.904 (40,05%) militares. A corporação contava com 988 declarados negros (10,13% do efetivo) e somente 60 amarelos e 60 indígenas (0,6%, cada um ).

Elas são minoria

As mulheres representam 12,56% do efetivo da PMES, com 1.225 militares. Os demais 8.521 são homens.

Sem idosos

Na faixa etária de 18 a 30 anos, somavam-se 3.724 PMs. De 31 a 40, 2.215. Já 3.335 estavam no grupo de 41 a 50 anos. Um total de 457 militares tinha entre 51 a 55, e outros 15 policiais estavam com 56 anos ou mais.

Tá com pressa?

O vereador Osvaldo Maturano solicitou, oficialmente, informações sobre poluição ambiental à Secretaria de Saúde de Vila Velha. Foi em novembro de 2017. A resposta chegou ontem, um ano e oito meses depois de poluição ambiental acumulada.

Viva a diferença!

De um leitor da coluna, declaradamente de direita, a respeito da morte do jornalista Paulo Henrique Amorim e do sociólogo Chico de Oliveira, ambos esquerdistas: “Começamos a deixar de sermos humanos quando passamos a não enxergar humanidade naqueles que pensam diferentemente de nós”.

Decadência civilizatória

Aliás, o debate político está tão radicalizado e irracional que é cada vez mais comum pessoas comemorarem a morte de outras que tinham ideologia contrária. Isto sim, é a morte da razão, da empatia, da humanidade.

Fila de espera

Tem parlamentar esperando há quase quatro meses para ter uma reunião com a cúpula da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop).

O caminho do gol

O atacante Richarlison, da seleção brasileira, ao ser homenageado ontem pela Assembleia, deu pistas do caminho: terminou seu discurso pedindo ao governo do Estado para investir mais em Educação.

Transparência

Wanderson Marinho apresentou um projeto que obriga os vereadores de Vitória a divulgar suas agendas oficiais no site da Câmara.

Ele merece!

Será inaugurado hoje o primeiro ginásio poliesportivo público de Cariacica. Receberá o nome do falecido empresário Ademar Cunha.

O ladrão

Tem um assaltante entrando nos prédios da Mata da Praia para roubar bicicletas. O modo de agir dele é sempre o mesmo, e as Polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal de Vitória já foram alertadas.

Como ele age

O gatuno usa uma bicicleta de aplicativo amarela, fica despistando na porta da garagem, entra atrás do veículo de um morador e deixa a bicicleta de aplicativo travando o portão para poder sair com outra furtada.

Nova Previdência?

A conta da reforma da Previdência está sendo paga, fundamentalmente, pelos trabalhadores da iniciativa privada. Justamente os que ganham menos.

Teoria e prática

O professor da Ufes Luiz Fernando Schettino vai distribuir mudas de plantas da Mata Atlântica durante o lançamento do seu livro “Educação e Gestão Ambiental”, hoje, às 18h, na Adufes.

Água mole...

O deputado Danilo Bahiense comemorou o retorno do Afis Criminal, sistema que identifica digitais de bandidos. Ele fez indicação ao governo em maio e até pressionou o governador a cobrar por telefone o secretário Roberto Sá sobre a volta da ferramenta.

Na moita

O deputado Aécio Neves ainda continua no PSDB?

Viva a honestidade!

Um homem pulou ontem a roleta de um ônibus, porém deu de cara com uma PM, que o enquadrou: “É sério que você pulou a roleta? Motorista, abre a porta!”. O “esperto” saiu rapidinho e a policial foi aplaudida pelos passageiros.

Alô, excelências!

Por que um policial tem que se aposentar aos 53 anos de idade e um operador de britadeira aos 65?

