Maioria das mortes no trânsito no Estado acontece das 18h às 23h59

De janeiro a agosto deste ano, a faixa horária das 18h às 23h59 é a de maior risco de acidentes de trânsito com mortes no Espírito Santo. Dos 542 mortos em ruas e estradas, 201 deles perderam a vida na faixa das 18h em diante. As demais faixas com mais vítimas são das 6h às 11h59 (130), 12h às 17h59 (120) e 0h às 5h59 (91). Os dados são do Observatório da Segurança Pública.

Um total de 249 pessoas (49% dos mortos) perderam suas vidas em acidentes com motos. Os jovens são as principais vítimas: 20% dos que morreram tinham entre 15 e 24 anos; 87% eram homens e 13%, mulheres.

Domingo e sábado lideram as estatísticas de mortes no trânsito. Enquanto o primeiro dia da semana contabiliza 117 casos, o último registra 104. Os acidentes aconteceram em 69% das vezes em vias estaduais e 31% delas nas estradas federais.

Serra tem 50 mortes no trânsito no período, seguido por Cachoeiro de Itapemirim (32), Vila Velha (29), Linhares (28) e Cariacica (27).

A Carteira de Trabalho digital continua aprontando surpresas. Depois de um professor da Sedu ser identificado como “presidente da República”, agora o vereador Mitter Mayer, de Jerônimo Monteiro, aparece como “senador”.

Dizem que Marcus Vicente continua querendo bater uma bola na Secretaria Estadual de Esportes. Tem gente no governo em dúvida: ele gosta mais de jogar na Sedurb ou na vice-presidência da CBF?

De autoria do vereador Leonil (Cidadania), existe uma lei, de 2017, que multa em até R$ 5 mil as empresas que não tiram dos postes os fios em desuso. O problema é que a lei ainda não foi regulamentada pela PMV.

De um leitor assustado com os preços: “A expressão a preço de banana está em desuso na atual economia. Acabei de sair do mercado com uma penca de nanica. Aliás, mais um paradoxo: cinco bananas, cinco reais”.

Estudantes e pessoas atendidas por instituições filantrópicas vão assistir, de graça, aos jogos da Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade. O projeto é uma parceria da Secretaria Estadual Esportes (Sesport) com o Comitê Organizador Local dos Jogos.

Além de jovens da Grande Vitória e de outros 15 municípios do interior, serão beneficiados pelo projeto instituições como Apae, Pestalozzi, Estado Presente e atletas que vão participar das Paraolimpíadas Escolares, em São Paulo.

O Mundial Sub-17 de Futebol, que será realizado na segunda quinzena de outubro, vai deixar um “legado” para o Kleber Andrade, de propriedade do governo do Estado.

A Fifa vai instalar no estádio duas novas traves fixas, duas redes, traves e redes móveis, kits de bandeiras de escanteio, placa de substituição e outros materiais que ficarão definitivamente no Klebão.

O mais importante, porém, é o gramado, que será substituído por uma empresa especializada com tecnologia global. Segundo a Fifa, o piso suportará o impacto de vários jogos consecutivos sem perder a qualidade.

A guerra comercial na era digital parece que às vezes não tem lógica. A Amazon chegou a vender em seu site um livro impresso por R$ 14,30. A versão em e-book, no mesmo dia, saía por quase R$ 35.

O presidente da Câmara de Vitória, Cléber Félix (PP), convidou o ex-deputado estadual Esmael de Almeida (PSD) a compor como vice sua possível chapa à Prefeitura de Vitória. Ambos são do segmento evangélico neopentecostal.

As notícias da coluna continuarão a ser publicadas diariamente em A GAZETA na internet e na edição impressa semanal, aos sábados. Fazer um bom jornalismo é a nossa meta – em qualquer meio, em qualquer plataforma. Você, caro amigo leitor, estará sempre em primeiro lugar.

