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Leonel Ximenes

Maior cidade do ES empresta dinheiro ao empreendedor até pelo celular

Estão disponíveis créditos de R$ 200 a R$ 21 mil, que podem ser pagos em até 36 meses; conheça as regras

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 15:14

Públicado em 

12 set 2022 às 15:14
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

5 passos para pedir empréstimo virtual com segurança
O dinheiro pode ser utilizado para capital de giro, aquisição e manutenção de máquinas e equipamentos, entre outras modalidades de investimento Crédito: Agoracred/Divulgação
Alô! Preciso de dinheiro! Empreendedores formais e informais do município da Serra podem solicitar empréstimos por meio do programa Nossocrédito sem sair de casa. Para isso, basta entrar na página https://nossocredito-aderes.web.app/, que pode ser acessada pelo computador ou pelo celular. O programa, que tem a Prefeitura da Serra como parceira, oferece empréstimos de R$ 200 a R$ 21 mil, que podem ser pagos em até 36 meses.
Podem solicitar o financiamento empreendedores que tiveram renda bruta menor que R$ 360 mil no último ano e que não tenham restrição no Serasa e no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), entre outros requisitos.
A liberação do crédito pode ocorrer em até 15 dias e o dinheiro pode ser utilizado para capital de giro, aquisição e manutenção de máquinas e equipamentos, entre outras formas de investimento no negócio.

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Em caso de dúvidas ou dificuldade para fazer a solicitação do empréstimo pelo site, basta entrar em contato com o Espaço Empreendedor da Prefeitura de Serra pelo telefone: (27) 3252-7414 ou enviar mensagem aos agentes de crédito via WhatsApp para (27) 98182-0164 ou (27) 98182-0504.
Mas se preferir receber o atendimento presencial, é só ir ao Espaço Empreendedor, que fica no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h próximo ao Terminal de Jacaraípe.

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O programa de crédito é resultado da parceria da Prefeitura de Serra com o Banestes, Bandes, Sebrae e Aderes.
Saiba mais sobre valores, taxas de juros e prazos de pagamento acessando a página: https://aderes.es.gov.br/programa-nossocredito.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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