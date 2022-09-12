Maior cidade do ES empresta dinheiro ao empreendedor até pelo celular

O dinheiro pode ser utilizado para capital de giro, aquisição e manutenção de máquinas e equipamentos, entre outras modalidades de investimento Crédito: Agoracred/Divulgação

Alô! Preciso de dinheiro! Empreendedores formais e informais do município da Serra podem solicitar empréstimos por meio do programa Nossocrédito sem sair de casa. Para isso, basta entrar na página https://nossocredito-aderes.web.app/ , que pode ser acessada pelo computador ou pelo celular. O programa, que tem a Prefeitura da Serra como parceira, oferece empréstimos de R$ 200 a R$ 21 mil, que podem ser pagos em até 36 meses.

Podem solicitar o financiamento empreendedores que tiveram renda bruta menor que R$ 360 mil no último ano e que não tenham restrição no Serasa e no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), entre outros requisitos.

A liberação do crédito pode ocorrer em até 15 dias e o dinheiro pode ser utilizado para capital de giro, aquisição e manutenção de máquinas e equipamentos, entre outras formas de investimento no negócio.

Em caso de dúvidas ou dificuldade para fazer a solicitação do empréstimo pelo site, basta entrar em contato com o Espaço Empreendedor da Prefeitura de Serra pelo telefone: (27) 3252-7414 ou enviar mensagem aos agentes de crédito via WhatsApp para (27) 98182-0164 ou (27) 98182-0504.

Mas se preferir receber o atendimento presencial, é só ir ao Espaço Empreendedor, que fica no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h próximo ao Terminal de Jacaraípe

O programa de crédito é resultado da parceria da Prefeitura de Serra com o Banestes, Bandes, Sebrae e Aderes.