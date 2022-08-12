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Novos sistemas

Cartão de crédito vai acabar em breve, diz presidente do Banco Central

“Em algum momento você vai pegar o seu celular e vai ter um integrador, ninguém vai ter cinco aplicativos de banco”, disse Campos Neto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2022 às 17:23

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 17:23

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira (12) acreditar que os cartões de crédito devem deixar de existir em breve. "Em algum momento, você vai pegar o seu celular e vai ter um integrador. Ninguém vai ter cinco aplicativos de banco, temos o open finance para isso. O integrador vai montar toda a sua vida financeira virtual e física no mesmo lugar, fazendo Pix no débito e no crédito, com as taxas de cada banco. E outros serviços ligados a isso, com carteiras de dinheiro físico e digital", projetou, em palestra sobre "A regulamentação das criptomoedas no Brasil e no mundo", promovida pelo Escritório Figueiredo & Velloso Advogados Associados. 
Segundo o presidente do BC, algumas instituições financeiras já estão começando a usar o Pix para operações de crédito. Nesse caso, os recursos são sacados da conta corrente no momento autorizado pelo cliente, até mesmo com parcelamento, mas o valor autorizado está ligado ao limite do cartão.
Máquina passando cartão de crédito
Máquina passando cartão de crédito Crédito: Pixabay
Campos Neto voltou a citar a possibilidade de pagamentos digitais offline. "Não entendi ainda por que não fizeram. É como se fosse uma carteira de dinheiro digital dentro do celular, com um pouquinho de dinheiro, porque terá mais risco. Algumas empresas já estão desenhando isso", comentou.

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