Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

R$ 1 bilhão em apenas 5 meses: a força do crédito rural cooperativo no ES

Movimento representa  crescimento de 39% nas operações financeiras nos últimos 12 meses

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

19 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A cooperativa capixaba deve manter o crescimento dos repasses na carteira de crédito rural acima dos 40% ao ano
A cooperativa capixaba deve manter o crescimento dos repasses na carteira de crédito rural acima dos 40% ao ano Crédito: Governo federal/Andrii Yalanskyi
A carteira de crédito rural do Sicoob ES ultrapassou R$ 1 bilhão em 2022. Foram mais de 8 mil operações ativas na instituição nos primeiros cinco meses, movimento financeiro que representa um crescimento de 39% nos últimos 12 meses.
Com expectativa de aumento de repasses do governo federal para o Plano Safra 2022/2023, a cooperativa capixaba deve manter o crescimento dos repasses na carteira de crédito rural acima dos 40% ao ano.
O gerente de crédito e agronegócio do Sicoob ES, Eduardo Ton, explica que a evolução da carteira rural está relacionada à valorização dos produtos agrícolas, o que aqueceu o interesse dos produtores em investir na sua produção e ampliou a segurança da cooperativa na análise do crédito.
“Os empreendedores do campo têm investido para aumentar a produtividade e a obtenção de retornos financeiros. Com essa circulação de dinheiro, há estímulo para a economia regional, para a diversificação de negócios e também para a criação de emprego e renda. É por isso que atuamos para facilitar a disponibilização destes recursos”, destaca.

Veja Também

Sicoob ES chega a 500 mil associados com resultado de R$ 584 milhões

Cooperativas se unem e usam tecnologia para fazerem a diferença no campo

Para ter acesso ao crédito, o produtor deve ser cooperado do Sicoob e atender a algumas condições do Banco Central, como provar a posse da terra e estar com a tributação em dia (ITR). Os interessados podem se associar e obter mais informações nas agências da instituição financeira cooperativa e também no aplicativo e no site do Sicoob.
A instituição financeira cooperativa trabalha com linhas como Pronaf, Pronamp e Demais Produtores, que contam com recursos próprios e de repasses do governo federal.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Economia Financiamento Cooperativas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados