R$ 1 bilhão em apenas 5 meses: a força do crédito rural cooperativo no ES

A cooperativa capixaba deve manter o crescimento dos repasses na carteira de crédito rural acima dos 40% ao ano Crédito: Governo federal/Andrii Yalanskyi

A carteira de crédito rural do Sicoob ES ultrapassou R$ 1 bilhão em 2022. Foram mais de 8 mil operações ativas na instituição nos primeiros cinco meses, movimento financeiro que representa um crescimento de 39% nos últimos 12 meses.

Com expectativa de aumento de repasses do governo federal para o Plano Safra 2022/2023, a cooperativa capixaba deve manter o crescimento dos repasses na carteira de crédito rural acima dos 40% ao ano.

O gerente de crédito e agronegócio do Sicoob ES, Eduardo Ton, explica que a evolução da carteira rural está relacionada à valorização dos produtos agrícolas, o que aqueceu o interesse dos produtores em investir na sua produção e ampliou a segurança da cooperativa na análise do crédito.

“Os empreendedores do campo têm investido para aumentar a produtividade e a obtenção de retornos financeiros. Com essa circulação de dinheiro, há estímulo para a economia regional, para a diversificação de negócios e também para a criação de emprego e renda. É por isso que atuamos para facilitar a disponibilização destes recursos”, destaca.

Para ter acesso ao crédito, o produtor deve ser cooperado do Sicoob e atender a algumas condições do Banco Central , como provar a posse da terra e estar com a tributação em dia (ITR). Os interessados podem se associar e obter mais informações nas agências da instituição financeira cooperativa e também no aplicativo e no site do Sicoob.