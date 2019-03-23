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Leonel Ximenes

Mães de filhos deficientes reclamam de descaso na Serra

Entre as irregularidades apontadas está a ausência de cuidadores e profissionais especializados que possam atender a esses alunos

Publicado em 22 de Março de 2019 às 22:09

Públicado em 

22 mar 2019 às 22:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sala de aula de escola da rede municipal da Serra Crédito: PMS/Divulgação
Um grupo de 10 mães de crianças com deficiência está reivindicando mais acessibilidade e inclusão nas escolas municipais da Serra. As mães procuraram a Defensoria Pública Estadual para denunciar a situação. Entre as irregularidades apontadas está a ausência de cuidadores e profissionais especializados que possam atender a esses alunos.
Sem aulas
Segundo as mães, as crianças têm dificuldade de fazer a higiene pessoal e se alimentar. Diante da falta de pessoal especializado, a orientação dada às famílias por alguns educadores é de que não levem mais seus filhos à escola. Com isso, muitas crianças pararam de frequentar as aulas.
A investigação
A Defensoria Pública está apurando a situação na Secretaria Municipal de Educação da Serra e, caso seja necessário, será judicializada uma Ação Civil Pública contra o município para obrigá-lo a cumprir a Lei de Inserção Educacional.
Consumidor digital
O Procon-ES lançou um aplicativo pelo qual o consumidor pode tirar dúvidas e registrar denúncias e reclamações. Está disponível em Android. Em abril, na versão iOS.
Virou alvo
A tese de muitos petistas: se não tivesse “traído” Dilma, Temer não estaria preso hoje.
Ano louco
Dizem que o responsável para fazer a retrospectiva 2019 não aguentou o ritmo e pediu demissão.
O lotadão das 7h
Passageira de Minas Gerais que mora em Vila Velha se planeja todos os dias para pegar o seletivo da linha 1603. Se não conseguir pegar o ônibus das 6h30, ela opta pelo das 7h30. O das 7h, que estava lotado como a coluna mostrou em foto na última terça-feira, jamais.
Capixabas calados
A mesma passageira afirma que quando capixabas sentam ao lado dela, no ônibus, ficam calados. Normalmente os que puxam alguma conversa são de fora do Espírito Santo (ou do interior do Estado).
Pesquisa de segurança
Os agentes da Guarda Civil Municipal da Serra realizam hoje uma pesquisa com moradores e comerciantes de André Carloni e Jacaraípe. O objetivo é preparar um diagnóstico para que sejam traçadas novas estratégias de segurança na cidade.
Alô, petistas!
Se a Lava Jato é golpista, a prisão de Temer é golpe?
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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