Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Líder do governo na Assembleia culpa Justiça pelo caos nos presídios

Enivaldo dos Anjos (PSD), responsabilizou o "Tribunal de Justiça e o juiz da Vara das Execuções Penais" pela superlotação nos presídios do Estado

Vitória
Publicado em 29/05/2019 às 23h01
Atualizado em 02/10/2019 às 08h54


