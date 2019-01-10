Laudo constata PSA na calcinha de jovem que estava com Luiz Durão

Deputado Luiz Durão está preso acusado de estuprar adolescente de 17 anos Crédito: Fernando Madeira

A coluna teve acesso ao laudo oficial do Departamento Médico-Legal (DML) que constatou a presença de PSA na calcinha da jovem supostamente estuprada pelo deputado Luiz Durão (PDT), que está preso.

O método

Em outras palavras, significa que houve, de fato, o ato sexual entre o deputado e a moça de 17 anos. O PSA (Antígeno Prostático Específico) é utilizado na investigação do líquido seminal em perícias criminais. Os vestígios são coletados da vítima.

Vai, Marcelo!

Tem gente na Assembleia apostando tudo para que Marcelo Santos aceite o cargo de secretário estadual de Esporte. O objetivo: assegurar a imunidade parlamentar do primeiro suplente, Luiz Durão, que está preso.

Fica, Marcelo!