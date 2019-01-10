Laudo constata PSA na calcinha de jovem que estava com Luiz Durão

A coluna teve acesso ao laudo oficial do Departamento Médico-Legal (DML) que constatou a presença de PSA na calcinha da jovem supostamente estuprada pelo deputado Luiz Durão (PDT), que está preso.
Em outras palavras, significa que houve, de fato, o ato sexual entre o deputado e a moça de 17 anos. O PSA (Antígeno Prostático Específico) é utilizado na investigação do líquido seminal em perícias criminais. Os vestígios são coletados da vítima.
Tem gente na Assembleia apostando tudo para que Marcelo Santos aceite o cargo de secretário estadual de Esporte. O objetivo: assegurar a imunidade parlamentar do primeiro suplente, Luiz Durão, que está preso.
Marcelo está refletindo e deve anunciar sua decisão em breve. Se recusar o convite e continuar na Assembleia, para onde foi reeleito, vai fazer um grande favor ao governo do Estado, que não quer ser conhecido por beneficiar um parlamentar que está sofrendo uma grave acusação.