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Leonel Ximenes

Laudo constata PSA na calcinha de jovem que estava com Luiz Durão

O PSA (Antígeno Prostático Específico) é utilizado na investigação do líquido seminal em perícias criminais

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 09:08

Públicado em 

10 jan 2019 às 09:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Deputado Luiz Durão está preso acusado de estuprar adolescente de 17 anos Crédito: Fernando Madeira
A coluna teve acesso ao laudo oficial do Departamento Médico-Legal (DML) que constatou a presença de PSA na calcinha da jovem supostamente estuprada pelo deputado Luiz Durão (PDT), que está preso.
O método
Em outras palavras, significa que houve, de fato, o ato sexual entre o deputado e a moça de 17 anos. O PSA (Antígeno Prostático Específico) é utilizado na investigação do líquido seminal em perícias criminais. Os vestígios são coletados da vítima.
Vai, Marcelo!
Tem gente na Assembleia apostando tudo para que Marcelo Santos aceite o cargo de secretário estadual de Esporte. O objetivo: assegurar a imunidade parlamentar do primeiro suplente, Luiz Durão, que está preso.
Fica, Marcelo!
Marcelo está refletindo e deve anunciar sua decisão em breve. Se recusar o convite e continuar na Assembleia, para onde foi reeleito, vai fazer um grande favor ao governo do Estado, que não quer ser conhecido por beneficiar um parlamentar que está sofrendo uma grave acusação.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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