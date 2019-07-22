Justiça suspende demarcação de área indígena em Aracruz

Aline Nunes - interina

Mapa anexado ao processo apresenta a demarcação do território indígena e a área que é alvo da disputa. Crédito: Divulgação

O território dos tupiniquins, em Aracruz, é alvo de disputa judicial. Uma liminar suspendeu a demarcação feita pelo governo federal, sem ouvir a Fundação Nacional do Índio (Funai), e parte da área pode ser destinada a uma família que não pertence aos povos indígenas.

53 Maracanãs

Trata-se de uma ação de espólio que tramita na Justiça Federal de Linhares reivindicando 53 hectares de uma área de 14 mil da etnia tupiniquim. Para se ter uma ideia das dimensões, um hectare (10 mil metros quadrados) equivale a aproximadamente um Maracanã.

Sem prejuízo

A Defensoria Pública da União (DPU), cuja atuação é voltada a grupos vulneráveis, vai tentar reverter a decisão no julgamento do mérito da ação para que os indígenas não percam nem um pedaço de terra.

Pegou e não devolveu?

Um delegado da Polícia Civil vai a julgamento amanhã entre seus pares. Ele responde a processo administrativo que apura se houve irregularidade, durante inquérito policial, na restituição de objetos apreendidos.

Carteirada

A acusação de transgressão disciplinar não é a primeira na ficha do delegado. Ele já esteve envolvido em outra confusão: foi acusado por ter algemado e detido dois seguranças em um show, em Guarapari, ao tentar entrar em uma área VIP a qual não teria acesso. Na ocasião, foi afastado do cargo pela chefia de polícia.

Panos quentes

Depois que um internauta xingou Casagrande no twitter e o governador mandou ele ir morar no Rio, mudança de tom no diálogo. O rapaz disse que iria ficar para “lutar junto com o povo de bem” e Casagrande respondeu: “concordo plenamente.” Alguém viu ironia nessas falas?

Buscando apoio

A empresária Cristhine Samorini, que se apresenta como candidata à sucessão de Léo de Castro na Findes, deu mais um passo na articulação para assumir a presidência em 2020.

Atrás de votos

Ela reuniu-se ontem à noite com representantes de 20 dos 31 sindicatos que têm poder de voto. Cristhine defende a atual gestão, mas aponta que o próximo presidente deve dar agilidade e escala aos projetos.

Alvo certo

Nesse discurso, foca de certo modo o grupo de “insatisfeitos”, uma vez que sua proposta deve beneficiar pequenas indústrias que mostram-se descontentes com o fato da Findes estar hoje mais próxima das grandes empresas.

Mudou de ideia

Motivo de divergência com o Executivo desde a gestão passada devido ao modelo adotado, a Escola Viva agora está sob nova perspectiva para o deputado Sérgio Majeski.

Vulnerabilidade

Pouco antes do recesso, o socialista apresentou projeto para que a implantação de escolas em tempo integral seja priorizada em regiões com alto índice de vulnerabilidade. A proposta será analisada na volta ao trabalho dos deputados.

Mal-estar

Zarpou ontem da baía de Vitória o navio que trouxe tripulantes intoxicados por um vazamento de gás. Dois deles morreram e soube-se depois que um médico e dois auxiliares de necrópsia do DML tiveram um mal-estar ao cuidar dos corpos. Agora, já passam bem.

Além da fé

Para administrar melhor a Congregação da qual faz parte, em Petrópolis (RJ), uma freira decidiu fazer mestrado em Ciências Contábeis.

Trabalhos sociais

Verônica Maciel fez o curso na Fucape e ressalta que as freiras não vivem apenas para rezar, mas desenvolvem trabalhos sociais e precisam de formação técnica, além da religiosa.

Sopa de letrinhas

O governador Renato Casagrande assinou decreto trocando o nome da Setop (Secretaria de Transportes e Obras Públicas) para Semobi (Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura). Será que, com a mudança, projetos como aquaviário e Portal do Príncipe vão mesmo sair do papel?

