Justiça manda Estado e empresa fornecerem água para presos em Cachoeiro

Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), que tem 1.084 internos Crédito: Sejus/Divulgação

Em sua decisão, o juiz advertiu que, caso a medida seja descumprida, a BRK Ambiental e o Estado serão responsabilizados por improbidade administrativa e penal.

A decisão é resultado de uma ação civil pública impetrada pela Defensoria em junho de 2019. Os elementos que fundamentaram a ação começaram a ser colhidos em março daquele ano, durante uma inspeção na unidade. Na ocasião, o Núcleo de Direitos Humanos da DPES identificou que a água é fornecida em apenas dois períodos no dia, dos quais um é para banho dos presos, este com duração de um minuto, e o outro para limpeza.

Os presos relataram aos defensores públicos que não podiam fazer o asseio após a evacuação, o que provocava um odor intenso nas celas, local no qual fazem todas as refeições. De acordo com informações da administração da unidade e da própria BRK, o sistema de bombeamento é precário e mesmo com um reservatório de água, a distribuição interna de água é irregular.

No entanto, segundo a Defensoria Pública, o problema persiste desde 2014, e nada foi feito pela Secretaria de Justiça (Sejus) , apesar das seguidas cobranças da instituição.

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Em 2020, a pandemia do coronavírus trouxe outros problemas, além daqueles já enfrentados nas unidades prisionais do Estado, mas o racionamento de água no PRCI aumentou o risco de contágio.