Incêndio em colchão deixa feridos em presídio de Cachoeiro de Itapemirim

Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o agente e o preso ficaram feridos, mas sem gravidade. Afirmou que um interno, que cumpre pena na Penitenciária Regional, ateou fogo em um colchão, dentro da cela. Ele estava sozinho durante o ato e sofreu queimaduras leves. Os demais internos tomavam banho de sol. Um inspetor penitenciário também acabou ferido.