Incêndio em colchão deixa feridos em presídio de Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio deixou um agente penitenciário e um interno feridos na tarde desta segunda-feira (17) na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) o incidente ocorreu enquanto os demais presos tomavam banho de sol.
Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o agente e o preso ficaram feridos, mas sem gravidade. Afirmou que um interno, que cumpre pena na Penitenciária Regional, ateou fogo em um colchão, dentro da cela. Ele estava sozinho durante o ato e sofreu queimaduras leves. Os demais internos tomavam banho de sol. Um inspetor penitenciário também acabou ferido.
Os feridos receberam atendimento médico no setor de saúde da unidade prisional e, depois, foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento da região. O detento já recebeu alta médica e o caso foi comunicado à autoridade policial. A unidade segue funcionando normalmente.