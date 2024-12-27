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Leonel Ximenes

Justiça determina volta de perfil que combate guerra no trânsito

Advogado capixaba obteve decisão favorável para conta que tem mais de 90 mil seguidores no Instagram

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

27 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O perfil @oficialnfa (“Não Foi Acidente”) que havia sido excluído pelo Instagram
O perfil @oficialnfa (“Não Foi Acidente”) que havia sido excluído pelo Instagram Crédito: Instagram
Após três meses bloqueado, a Justiça determinou o retorno das atividades de um perfil do Instagram, dedicado a conscientizar sobre a violência do trânsito e que dialoga com mais de 90 mil seguidores de todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo.
A decisão a favor da conta @oficialnfa (“Não Foi Acidente”), utilizada para divulgar denúncias sobre crimes de trânsito e apoiar vítimas e familiares, foi proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após ação do advogado capixaba Fábio Marçal. A Meta, responsável pelo Instagram, havia desativado o perfil “sob a alegação de violação de direitos de terceiros”.
“A questão toda é que a empresa não mostrou, em momento algum, provas concretas ou explicação clara para a derrubada da conta. Tanto é que a Justiça mineira destacou a importância de princípios como boa-fé, transparência e equilíbrio nas relações de consumo, considerando que o autor é parte mais frágil em relação à plataforma”, explicou o jurista.
A decisão também enfatizou que a conduta do Instagram “configurou abuso de direito, ao excluir unilateralmente a conta sem motivação idônea, ferindo os direitos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC)”.
“É válido ressaltar que a peça ainda reconheceu que a exclusão prejudicou o trabalho social realizado pelo autor da página, interrompendo sua interação com as famílias afetadas por crimes de trânsito e impactando sua atividade social e profissional”, acrescentou Marçal.
O Tribunal fixou uma indenização por danos morais de R$ 6 mil, considerando que a “exclusão abrupta da conta resultou em aflição emocional significativa e extrapolou o mero aborrecimento” e determinou a reativação do perfil em até 30 dias úteis sob pena de multa diária.
“Tiramos duas lições dessa decisão. A primeira é que reafirma a necessidade de respeito aos direitos do consumidor e de fundamentação clara por parte de plataformas digitais ao tomarem medidas que impactam os usuários. A segunda é o problema da violência do trânsito e seus impactos. Somente no Espírito Santo, já tivemos, de janeiro a novembro, 887 mortes neste ano, contra 747 do mesmo período de 2023. É preciso dar voz a quem conscientiza, educa e ajuda a preservar vidas”, enfatizou o advogado

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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