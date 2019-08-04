Judiciário no Espírito Santo tem apenas um terço de mulheres

Aline Nunes - interina

A participação feminina no Judiciário capixaba representa apenas um terço entre os magistrados. Dos juízes que estão na ativa, 32% são mulheres no Tribunal de Justiça do Estado. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça.

No TRE, menos ainda

Embora a parcela seja pequena, em 1988 era ainda menor: naquele ano havia somente 10% de mulheres como magistradas. No Tribunal Regional Eleitoral (TRE), elas nem tinham assento há 30 anos. Hoje, são 18%.

Trabalhando

O melhor resultado é na Justiça do Trabalho, na qual elas representam 45% da magistratura, mas ainda não é o Tribunal do Espírito Santo o que tem a maior participação feminina. No topo do ranking estão Bahia, São Paulo e Pernambuco, todos com mais da metade do quadro formada por mulheres.

Infância segura

A OAB apresenta hoje, em reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia, o aplicativo desenvolvido para identificar menores vítimas de abuso sexual. O encontro será às 13h, no Plenarinho.

De olho

O Movimento Consciência Ativa, liderado pelo auditor Leonardo Oliveira, está em busca de novos integrantes. O grupo é resultado da insatisfação de moradores de Fundão com a política local, e quer ser instrumento de fiscalização do poder público.

Otimista

O prefeito Luciano Rezende andou comemorando nas redes sociais os resultados de Vitória nos indicadores de homicídio. Na Capital, de janeiro a julho, houve 40 mortes, contra 49 no ano passado. É pouco?

No mercado

Proposta que está tramitando na Câmara de Vitória quer tornar obrigatória a adaptação de carrinhos de supermercado para pessoas com deficiência.

Mais mobilidade

O projeto é do vereador Leonil, que recomenda a reserva de 2% dos equipamentos para esse público a fim de facilitar a sua locomoção.

