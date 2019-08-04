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Leonel Ximenes

Judiciário no Espírito Santo tem apenas um terço de mulheres

Dos juízes que estão na ativa, 32% são mulheres no Tribunal de Justiça do Estado

Publicado em 04 de Agosto de 2019 às 01:21

Públicado em 

04 ago 2019 às 01:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aline Nunes - interina
Sede do Tribunal de Justiça: quem denunciar morosidade terá identidade preservada. Crédito: Divulgação
A participação feminina no Judiciário capixaba representa apenas um terço entre os magistrados. Dos juízes que estão na ativa, 32% são mulheres no Tribunal de Justiça do Estado. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça.
No TRE, menos ainda
Embora a parcela seja pequena, em 1988 era ainda menor: naquele ano havia somente 10% de mulheres como magistradas. No Tribunal Regional Eleitoral (TRE), elas nem tinham assento há 30 anos. Hoje, são 18%.
Trabalhando
O melhor resultado é na Justiça do Trabalho, na qual elas representam 45% da magistratura, mas ainda não é o Tribunal do Espírito Santo o que tem a maior participação feminina. No topo do ranking estão Bahia, São Paulo e Pernambuco, todos com mais da metade do quadro formada por mulheres.
Infância segura
A OAB apresenta hoje, em reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia, o aplicativo desenvolvido para identificar menores vítimas de abuso sexual. O encontro será às 13h, no Plenarinho.
De olho
O Movimento Consciência Ativa, liderado pelo auditor Leonardo Oliveira, está em busca de novos integrantes. O grupo é resultado da insatisfação de moradores de Fundão com a política local, e quer ser instrumento de fiscalização do poder público.
Otimista
O prefeito Luciano Rezende andou comemorando nas redes sociais os resultados de Vitória nos indicadores de homicídio. Na Capital, de janeiro a julho, houve 40 mortes, contra 49 no ano passado. É pouco?
No mercado
Proposta que está tramitando na Câmara de Vitória quer tornar obrigatória a adaptação de carrinhos de supermercado para pessoas com deficiência.
Mais mobilidade
O projeto é do vereador Leonil, que recomenda a reserva de 2% dos equipamentos para esse público a fim de facilitar a sua locomoção.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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