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Leonel Ximenes

Jovem capixaba cria projeto para ajudar a salvar o Rio Doce

Camila Aparecida Correa Miranda, de 27 anos, é formada em Tecnologia em Saneamento Ambiental e graduanda em Agronomia. Ela é uma das 90 jovens que moram ao longo da bacia do Rio Doce e fazem parte do projeto de formação "O Futuro do Rio Doce Somos Nós"

Públicado em 

06 set 2019 às 20:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Camila Aparecida Correa Miranda, de 27 anos, criou um projeto que permite acompanhar a construção do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Baixo Guandu Crédito: Divulgação
Uma moradora de Baixo Guandu criou um projeto que permite acompanhar a construção do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no município. Camila Aparecida Correa Miranda, de 27 anos, é formada em Tecnologia em Saneamento Ambiental e graduanda em Agronomia. Ela é uma das 90 jovens que moram ao longo da bacia do Rio Doce e fazem parte do projeto de formação “O Futuro do Rio Doce Somos Nós”.
Medida compensatória
Parte dessa formação consiste em promover mutirões para realizar os sonhos coletivos das comunidades. Os recursos serão disponibilizados pela Fundação Renova, como medida compensatória pelos impactos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, MG.
No espaço
O prédio da Findes tinha nove andares. Os dois novos acima deles são ocupados agora pelo FindesLab, que receberam os números 20 e 35.
A 101 vai ganhar
A Eco101 prometeu entregar a duplicação do trecho Viana-Guarapari até dezembro. A nova rodovia vai concorrer diretamente com a Rodovia do Sol. E em vantagem: além de ser mais moderna, terá pedágio mais baixo.
Aos números
O valor do pedágio nesse trecho da BR 101 custa R$ 4,70. Na Rodosol, incríveis R$ 9. Ou seja, vai ficar bem mais barato (e melhor) trafegar pela rodovia federal, nesse trecho, a partir de dezembro.
Na Inglaterra é assim
O irmão do primeiro-ministro britânico pediu demissão do seu cargo de ministro e da sua função de deputado, pegou sua bicicleta e foi embora pra casa. Simples assim. As imagens correram o mundo.
No ES é assim
Isso aconteceu na Inglaterra. Enquanto isso, aqui na capitania do Espírito Santo, a maioria dos dirigentes públicos não abre mão dos seus carros oficiais com motorista.
Sinal do tempos
De um observador da cena política: “Nem toda ligação de presídio é golpe; pode ser alguém pedindo voto”.
O “padre” esquisito
O falso padre que está rondando o comércio de Jardim da Penha tem quatro características marcantes: tem boa lábia, anda sempre com muita pressa, carrega dois terços e só pede contribuição em nota de R$ 20. Será alguma superstição?
Alô, eleitor!
O futuro procurador-geral da República é um petista arrependido ou um bolsonarista neoconvertido?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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