José Dirceu (PT) vem a Vitória para homenagem a ex-governador do ES

José Dirceu foi ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula Crédito: Divulgação

José Dirceu, ex-deputado federal e ex-ministro de Lula, vem ao Espírito Santo no próximo dia 20 para participar das comemorações dos 30 anos do primeiro governo petista no Brasil. Na festa, que será realizada no Centro Cultural Triplex Vermelho, no Centro de Vitória, o ex-governador, ex-prefeito de Vitória e médico Vitor Buaiz será homenageado com a “Comenda Camarada”.

Deputado federal constituinte pelo PT antes de se eleger como o primeiro governador filiado do partido, Buaiz será homenageado “como uma forma de agradecimento pela vida dedicada às causas dos oprimidos, um registro de seu compromisso comprovado com o engajamento político e social e suas contribuições significativas para a promoção da justiça social e da democracia participativa”, afirma Perly Cipriano, coordenador do Triplex Vermelho.

Vitor Buaiz foi governador do Espírito Santo entre 1995 a 1999 Crédito: Carlos Alberto Silva

O ato contará também com a presença do ex-deputado federal e ex-ministro Nilmário Miranda e do também ex-deputado federal José Delgado. Além deles, participarão da homenagem representantes de movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos e da classe médica, haja vista que Vitor Buaiz, que se desfiliou do partido, é médico por formação e foi o primeiro presidente da categoria no Espírito Santo, em 1979.

A TRAJETÓRIA DE JOSÉ DIRCEU

Líder estudantil que combateu a ditadura militar, José Dirceu, de 78 anos, chegou ao auge durante o primeiro governo do presidente Lula (2003-2006) quando comandou a Casa Civil. Mas por causa do escândalo do mensalão, em 2005 ele saiu do governo, acabou perdendo o mandato de deputado federal no mesmo ano e depois, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi preso no âmbito da Operação Lava Jato, em 2013.