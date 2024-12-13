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Leonel Ximenes

José Dirceu (PT) vem a Vitória para homenagem a ex-governador do ES

Ex-ministro do primeiro governo Lula retomou seus direitos políticos por decisão do ministro Gilmar Mendes (STF)

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

13 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

José Dirceu foi ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula
José Dirceu foi ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula Crédito: Divulgação
José Dirceu, ex-deputado federal e ex-ministro de Lula, vem ao Espírito Santo no próximo dia 20 para participar das comemorações dos 30 anos do primeiro governo petista no Brasil. Na festa, que será realizada no Centro Cultural Triplex Vermelho, no Centro de Vitória, o ex-governador, ex-prefeito de Vitória e médico Vitor Buaiz será homenageado com a “Comenda Camarada”.
Deputado federal constituinte pelo PT antes de se eleger como o primeiro governador filiado do partido, Buaiz será homenageado “como uma forma de agradecimento pela vida dedicada às causas dos oprimidos, um registro de seu compromisso comprovado com o engajamento político e social e suas contribuições significativas para a promoção da justiça social e da democracia participativa”, afirma Perly Cipriano, coordenador do Triplex Vermelho.
Vitor Buaiz, 77 anos, médico. Ele foi governador (1995 a 1999), prefeito de Vitória (1989 a 1992) e deputado federal constituinte.
Vitor Buaiz foi governador do Espírito Santo entre 1995 a 1999 Crédito: Carlos Alberto Silva
O ato contará também com a presença do ex-deputado federal e ex-ministro Nilmário Miranda e do também ex-deputado federal José Delgado. Além deles, participarão da homenagem representantes de movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos e da classe médica, haja vista que Vitor Buaiz, que se desfiliou do partido, é médico por formação e foi o primeiro presidente da categoria no Espírito Santo, em 1979.

A TRAJETÓRIA DE JOSÉ DIRCEU

Líder estudantil que combateu a ditadura militar, José Dirceu, de 78 anos, chegou ao auge durante o primeiro governo do presidente Lula (2003-2006) quando comandou a Casa Civil. Mas por causa do escândalo do mensalão, em 2005 ele saiu do governo, acabou perdendo o mandato de deputado federal no mesmo ano e depois, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi preso no âmbito da Operação Lava Jato, em 2013.
Em outubro último, já livre, Dirceu conseguiu sua reabilitação pública ao retomar seus direitos políticos após o ministro Gilmar Mendes (STF) anular todas as suas condenações.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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