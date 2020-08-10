Jornalista lança projeto para despertar novos leitores no ES

Fernanda Farina: paixão pelos livros compartilhada pela internet Crédito: Álbum pessoal

Jornalista e leitora compulsiva, Fernanda Farina, sempre que acabava de ler um livro , sentia necessidade de compartilhar com outras pessoas a maravilha que é uma obra literária, seja de qual estilo for. Apontada por muitos como adversária da leitura, a internet acabou sendo aliada de Fernanda na difusão da leitura. Com tempo e coragem para desbravar esse caminho, ela usou as redes sociais como atalho. E está conseguindo alcançar seu objetivo.

Em julho passado, em plena pandemia, essa moradora de Aracruz que nasceu em João Neiva, há 36 anos, casada e mãe de duas filhas, lançou no Instagram , no Facebook e no YouTube o projeto “Meu Diário de Leitura”, onde comenta, com muita graça e charme, os livros que lê.

“É um projeto com que eu tenho sonhado há algum um tempo. Além de leitora, sou grande admiradora da literatura. Penso que, por ser jornalista, tenho a noção do trabalho intelectual que há por trás de cada frase que compõe um texto. Adoro ser desafiada por aquela leitura que te projeta para outra dimensão”, vibra Fernanda, que é também assessora de imprensa de d. Joaquim Wladimir, bispo de Colatina

Às quintas-feiras, Fernanda posta um vídeo nas suas redes sociais, com duração de até dez minutos. O roteiro do comentário é bem dinâmico, simples e apresenta alguns aspectos da obra lida por ela, que, claro, não a entrega totalmente para que o leitor não perca o prazer da descoberta. “Espero assim mudar aquela visão de que leitura é algo desinteressante”, desafia-se.

Até agora, a jornalista já publicou sete vídeos com comentários sobre livros como “O Sol Nasce para Todos” (Harper Lee); “Intérprete de Males” (Jhumpa Lahiri); “Hamlet” (Shakespeare) e “Essa Gente” ( Chico Buarque ), entre outras obras.

Os próximos vídeos já estão sendo preparados, porém ela não revela quais são para não estragar a surpresa. Mas Fernanda dá uma pista e diz que futuramente abordará obras de alguns dos seus autores preferidos - na lista estão Gabriel Garcia Márquez, Mia Couto, Kazuo Ishiguro, Machado de Assis e José Saramago. Ela promete também vídeos mais curtos sem periodicidade definida.

A jornalista vê nos livros uma ferramenta capaz de contribuir para o aprimoramento das virtudes humanas: “Precisamos de pessoas mais criativas, inventivas e empáticas, e a leitura é capaz de abrir as portas para essas três competências humanas”, aposta.