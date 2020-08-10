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Leonel Ximenes

Jornalista lança projeto para despertar novos leitores no ES

Em “Meu Diário de Leitura”,  Fernanda Farina comenta semanalmente obras literárias, em vídeos, nas redes sociais

Públicado em 

10 ago 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fernanda Farina: paixão pelos livros compartilhada pela internet
Fernanda Farina: paixão pelos livros compartilhada pela internet Crédito: Álbum pessoal
Jornalista e leitora compulsiva, Fernanda Farina, sempre que acabava de ler um livro, sentia necessidade de compartilhar com outras pessoas a maravilha que é uma obra literária, seja de qual estilo for. Apontada por muitos como adversária da leitura, a internet acabou sendo aliada de Fernanda na difusão da leitura. Com tempo e coragem para desbravar esse caminho, ela usou as redes sociais como atalho. E está conseguindo alcançar seu objetivo.
Em julho passado, em plena pandemia, essa moradora de Aracruz que nasceu em João Neiva, há 36 anos, casada e mãe de duas filhas, lançou no Instagram, no Facebook e no YouTube o projeto “Meu Diário de Leitura”, onde comenta, com muita graça e charme, os livros que lê.
“É um projeto com que eu tenho sonhado há algum um tempo. Além de leitora, sou grande admiradora da literatura. Penso que, por ser jornalista, tenho a noção do trabalho intelectual que há por trás de cada frase que compõe um texto. Adoro ser desafiada por aquela leitura que te projeta para outra dimensão”, vibra Fernanda, que é também assessora de imprensa de d. Joaquim Wladimir, bispo de Colatina.

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Às quintas-feiras, Fernanda posta um vídeo nas suas redes sociais, com duração de até dez minutos. O roteiro do comentário é bem dinâmico, simples e apresenta alguns aspectos da obra lida por ela, que, claro, não a entrega totalmente para que o leitor não perca o prazer da descoberta. “Espero assim mudar aquela visão de que leitura é algo desinteressante”, desafia-se.
Até agora, a jornalista já publicou sete vídeos com comentários sobre livros como “O Sol Nasce para Todos” (Harper Lee); “Intérprete de Males” (Jhumpa Lahiri); “Hamlet” (Shakespeare) e “Essa Gente” (Chico Buarque), entre outras obras.
Os próximos vídeos já estão sendo preparados, porém ela não revela quais são para não estragar a surpresa. Mas Fernanda dá uma pista e diz que futuramente abordará obras de alguns dos seus autores preferidos - na lista estão Gabriel Garcia Márquez, Mia Couto, Kazuo Ishiguro, Machado de Assis e José Saramago. Ela promete também vídeos mais curtos sem periodicidade definida.

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A jornalista vê nos livros uma ferramenta capaz de contribuir para o aprimoramento das virtudes humanas: “Precisamos de pessoas mais criativas, inventivas e empáticas, e a leitura é capaz de abrir as portas para essas três competências humanas”, aposta.
Como um cruzado da literatura, Fernanda acalenta o sonho de libertar os leitores dos grilhões que os impedem de deixar-se seduzir pelos encantos do livro e da literatura. “Minha pretensão máxima é levar as pessoas a lerem. Minha pretensão mínima é, ao menos, instigar a curiosidade delas a respeito da ideia”, diz. Que essa batalha seja vitoriosa.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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