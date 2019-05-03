Jornalista capixaba lança a biografia de Roberto Marinho

Roberto Marinho na inauguração do Projac da TV Globo Crédito: Divulgação

Será lançada daqui a uma semana (dia 10) a biografia de Roberto Marinho (“Roberto Marinho: o poder está no ar”), escrita pelo jornalista capixaba Leonêncio Nossa, atualmente repórter do Estadão. São dois volumes: o primeiro vai do nascimento do Doutor Roberto (1904) até a inauguração da TV Globo, em 1969. O segundo, que vai desse período até a morte de Marinho, em 2003, será lançado no ano que vem.

O projeto mudou

Leonêncio começou a escrever a biografia no calor dos protestos de 2013. O projeto inicial era bem diferente: “No começo eu pretendia escrever só a partir de 65, com a criação da Globo, mas aí resolvi fazer um perfil do início mesmo. E para minha surpresa, o período do Estado Novo era bem interessante”, conta (veja o vídeo abaixo).

Editora do rival

Ironiza do destino, a biografia de Roberto Marinho será lançada pela Editora Nova Fronteira, que pertenceu a Carlos Lacerda, adversário histórico do Doutro Roberto. O preço do livro ainda não foi definido.

Perigo na pista

Com custo previsto de pelo menos R$ 290 milhões, a obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, tem garantidos apenas R$ 100 milhões. E é aí que mora o perigo.

Que papelão!

Parece que o presidente da Câmara de Anchieta, Cleber Pombo, está levando ao pé da letra a expressão “Câmara sem papel”. É que na sede do Legislativo funcionários estão reclamando da falta de papel higiênico e de papel toalha.

Prazo para Cariacica

As Defensorias Públicas do Estado e da União conseguiram uma liminar determinando a implantação de uma unidade do Centro de Atendimento Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), em Cariacica, em 120 dias.

Todos contra Max

O vereador Denninho Silva (PPS), de Vitória, criticou ontem o prefeito Max Filho (PSDB), de Vila Velha, pela falta de banheiros e de iluminação no percurso da Romaria dos Homens. “Pede pra sair, Max”, disse o parlamentar em seu pronunciamento.

Todos contra Max 2

As críticas foram endossadas, em apartes, por Mazinho (PSD), Neuzinha de Oliveira (PSDB), Leonil (PPS) e Dalto Neves (PTB), que ironizou: “Se o prefeito Max Filho colocar banheiros no ano que vem, eu não vou andando, vou de joelhos na romaria”.

São Bruno

O secretário estadual do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas (PSB), diz que vai dividir com as pessoas “seu lado cristão”. Já começou: o deputado estadual licenciado passou a enviar mensagens bíblicas aos seus contatos.

O ócio ativo

É só procurar nas redes sociais que acha fácil: tem gente que nunca trabalhou na vida dizendo que é a favor da greve geral do dia 14 de maio.

PhD em ignorância

Tem gente falando mal de Paulo Freire sem nem sequer ter lido a orelha de um livro dele.

Era assim

O Sindicato dos Advogados do Estado propôs ação para limitar a anuidade da OAB em R$ 500. Na época, o advogado do Sindiadvogados era o atual presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.

Ficou assim

Agora, com Rizk na presidência da OAB-ES, o sindicato desistiu da ação. Não é muita coincidência?

Não é comigo

A OAB-ES, por meio da sua assessoria, afirma que não tem ingerência sobre as ações do Sindiadvogados e ressalta que ainda não foi comunicada oficialmente da desistência da ação por parte da entidade.

Comprou, economizou

Quanto à anuidade, a Ordem avisa que lançará até o final do mês as bases do programa Anuidade Zero, projeto encampado pela OAB nacional que permitirá descontos de até 100% no valor da anuidade, dependendo do volume de consumo dos advogados em estabelecimentos credenciados.

Fim da farra

Hércules Silveira (MDB) apresentou projeto que acaba com as ausências justificadas dos deputados, excetuando-se casos de desempenho de missão autorizada, tratamento de saúde e licença sem remuneração para cuidar de assuntos pessoais.

Show?

Em uma postagem ontem nas redes sociais, Casagrande disse o seguinte, referindo-se ao Capixabão: “O futebol capixaba de um show dentro e fora de campo”. O governador deve ter visto outro campeonato. Só pode.

Alô, Bolsonaro!