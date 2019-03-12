O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Irmã de Casagrande será diretora da Banestes Seguros
Formada em Contabilidade, Ana Lúcia, de 56 anos, é funcionária do Banestes há 15 anos. Segundo a assessoria do governo, o nome dela foi indicado pelo presidente do banco do Estado, Amarildo Casagrande (que não é parente do governador)
