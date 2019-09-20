Iriny Lopes: "O PT vai recuperar sua credibilidade em 2020"

irinylopes.jpg

Única deputada estadual eleita pelo PT no ES, Iriny Lopes afirma que o partido terá de volta a confiança da classe média, não assume sua candidatura à Prefeitura de Vitória e defende que a bandeira “Lula Livre” é primordial na política de alianças do partido.



Em entrevista à Veja, o governador petista da Bahia defendeu que a adesão ao “Lula Livre” não deva ser condição para as alianças do PT. A sra. concorda com Rui Costa?

Estou de acordo com a nota emitida pela Executiva Nacional do PT, que coloca a questão do “Lula Livre” como central da democracia brasileira. Não teria coerência o PT partir para discutir alianças e deixar o “Lula Livre” como se fosse algo secundário.

Na última eleição municipal, o PT elegeu apenas um prefeito e 27 vereadores no ES. Para 2020, o partido corre risco de repetir esse desempenho ruim?

Acho que o PT está superando paulatinamente todas as mazelas construídas a partir do golpe de 2016. Nós tivemos uma eleição muito difícil em 2016. Em 2018 continuou difícil, mas muito menos. E em 2020, acho que o PT já terá recuperado grande parcela da sua credibilidade.

Por que setores que eram simpáticos ao PT, como a classe média, se distanciou do partido?

Isso é fruto do golpe de 2016. O que tem sido revelado pela Vaza Jato está desmentindo essa narrativa criada para criminalizar o PT. A CPI da Lava Jato vai tirar tudo a limpo. Eu acredito que até 2020 nós teremos recuperado a confiança inclusive de parte da classe média.

A sra. será candidata à Prefeitura de Vitória? Quais serão os aliados preferenciais do PT?

O debate sobre eventuais candidaturas não pertence a uma pessoa, mas ao Partido dos Trabalhadores. Como o PT está em processo de renovação da direção, esse debate só ocorrerá com a amplitude necessária quando o processo de renovação for concluído. Estamos trabalhando para a reconstituição das alianças no campo da esquerda, sem prejuízo da incorporação de setores democráticos e humanistas, que compreendem a gravidade da situação que o país vive.

