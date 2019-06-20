Internet banda-larga não chega à metade dos lares do Estado

Segundo a Anatel, a cobertura de banda larga no ES chega a 42,8%. Crédito: Divulgação

A internet banda-larga fixa não está presente nem em metade dos domicílios do Estado, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações. A cobertura chega a 42,8%. Vitória, de acordo com a Anatel, é a cidade mais conectada, com 91,9% dos domicílios com internet de banda-larga fixa. Na ponta de baixo está Conceição do Castelo, com apenas 3,8% das casas com internet rápida.

Outros municípios

Em Vila Velha, 66,8% dos domicílios possuem internet de banda-larga fixa, enquanto na Serra o percentual é de 53,5%. Em Cariacica, a abrangência não chega nem à metade: 41,4%.

Muitos celulares

O Estado conta com 3.848.144 linhas de telefone celular (dados de abril/2019). De acordo com a Anatel, isso significa a abrangência de 96,9% de toda a população do Espírito Santo, hoje estimada em 3.972.388 habitantes (IBGE).

Agora cresce

Casa de entretenimento adulto, na Rodovia do Sol, em Itaparica, passou por reformas e mudou de nome na tentativa de angariar novos clientes.

Pra pensar

De um internauta pensando em alto nível: “Um dia a gente aprende a conviver com uns e a sobreviver sem outros”.

Sábado de festa

Centro comercial na Reta da Penha não cobra estacionamento dos seus frequentadores aos sábados. A medida é para impulsionar as compras. Proprietários de barbearias e salões de beleza agradecem.

PM cidadão

O comandante da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (Terra Vermelha), major Walter, é bastante querido pela comunidade e recebe elogios por onde passa.

Fiscalização marítima

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, quer criar a Guarda Marinha Municipal. Para fiscalizar, principalmente, a pesca predatória. Só falta agora convencer o prefeito Luciano Rezende.

De olho no mar

Nesta semana, a Guarda Municipal convencional, pela primeira vez, participou de uma ação de fiscalização na Baía de Vitória.

Táxis sem taxímetro

Taxistas da Grande Vitória, com o uniforme e o carro devidamente identificados, estão atuando também como motoristas de aplicativo. Usuários se surpreendem quando aparece um táxi funcionando como o serviço concorrente.

Combate ao crime

A convite dos delegados de polícia do Nuroc e da Sesp, um representante do Coaf vem ao Estado na próxima sexta-feira para dar uma palestra sobre inteligência financeira com foco no combate à corrupção e lavagem de dinheiro.

A quem se destina

O público alvo do evento é formado por delegados de polícia, além de integrantes de instituições federais e estaduais convidadas (PF, MPF, MPE, CGU, Secont, Sefaz, TCES, Receita Federal e TJES).

Órgão estratégico

Cobiçado pelo ministro Sérgio Moro, da Justiça, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras acabou ficando mesmo no Ministério da Economia por decisão do Congresso Nacional.

Fazendo história

Autor da biografia de Roberto Marinho, o jornalista Leonencio Nossa tomou posse como membro do Instituto Histórico e Geográfico do ES.

Alô, socorro!

Por causa da enchente, maio bateu recorde de ligações para a Ouvidoria de Vila Velha: foram mais de 12 mil, congestionando o sistema. O órgão agora tem um aplicativo, o Ouve Vila Velha, lançado nesta semana.

Números relativos

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) passou a divulgar os feminicídios como “confirmados” e “em apuração”, o que dá a soma de 18 (12 confirmados e outros seis em apuração) até maio.

Meses misteriosos

Fevereiro é o mês com mais apuração em curso (duas), enquanto os demais meses têm, cada, um procedimento ainda em andamento.

Alô, eleitor!