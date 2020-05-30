Índice de mortes pela Covid-19 no ES é maior em 16 cidades do interior

O índice de letalidade da Covid-19
nos quatro maiores municípios da Grande Vitória
varia de 3,82% (Vila Velha
) a 6,21% (Serra
), mas é no interior, proporcionalmente, que a doença tem causado mais mortes. Alto Rio Novo
, por exemplo, teve apenas um registro do novo coronavírus. Mas ele foi fatal.
Tudo bem que a pequena cidade do Noroeste do Estado
é um caso extremo, mas não se trata de um ponto fora da curva. Pelo contrário: pelo menos 16 municípios do interior do Espírito Santo têm índice de letalidade da doença maior que o da Serra.
O segundo lugar em letalidade é o município de São Domingos do Norte
, também no Noroeste, com dois casos e um óbito. A seguir, vêm Águia Branca (28,57%), Mucurici (25%), Muniz Freire (20%), Jaguaré (16,6%), Pinheiros (15,38%), Iúna (11,11%), Aracruz (9,8), Água Doce do Norte (9,52%), Afonso Cláudio (9,23%), Muqui (8,7%), São Roque do Canaã (8,33%), Ecoporanga (7,84%), Fundão (6,45%) e Marataízes (6,40%).
Na Grande Vitória, Cariacica
ocupa a segunda posição no índice de letalidade do coronavírus com 5,24%. Vitória está em terceiro com 3,96%. No Estado, o índice chega a 4,35%. A boa notícia é que em 27 municípios não há registro de óbitos.
Caso curioso é o de Domingos Martins
. A cidade da Região Serrana
, apesar de ter um grande número de casos de Covid-19 (86), não tem registros de mortes pela doença até agora.