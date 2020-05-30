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Leonel Ximenes

Índice de mortes pela Covid-19 no ES é maior em 16 cidades do interior

Caso mais emblemático é de Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado, que teve apenas um registro da doença, mas foi fatal

Públicado em 

30 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado
Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado: letalidade de 100% Crédito: Arquivo/AG
O índice de letalidade da Covid-19 nos quatro maiores municípios da Grande Vitória varia de 3,82% (Vila Velha) a 6,21% (Serra), mas é no interior, proporcionalmente, que a doença tem causado mais mortes. Alto Rio Novo, por exemplo, teve apenas um registro do novo coronavírus. Mas ele foi fatal.
Tudo bem que a pequena cidade do Noroeste do Estado é um caso extremo, mas não se trata de um ponto fora da curva. Pelo contrário: pelo menos 16 municípios do interior do Espírito Santo têm índice de letalidade da doença maior que o da Serra.
O segundo lugar em letalidade é o município de São Domingos do Norte, também no Noroeste, com dois casos e um óbito. A seguir, vêm Águia Branca (28,57%), Mucurici (25%), Muniz Freire (20%), Jaguaré (16,6%), Pinheiros (15,38%), Iúna (11,11%), Aracruz (9,8), Água Doce do Norte (9,52%), Afonso Cláudio (9,23%), Muqui (8,7%), São Roque do Canaã (8,33%), Ecoporanga (7,84%), Fundão (6,45%) e Marataízes (6,40%).

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Na Grande Vitória, Cariacica ocupa a segunda posição no índice de letalidade do coronavírus com 5,24%. Vitória está em terceiro com 3,96%. No Estado, o índice chega a 4,35%. A boa notícia é que em 27 municípios não há registro de óbitos.
Caso curioso é o de Domingos Martins. A cidade da Região Serrana, apesar de ter um grande número de casos de Covid-19 (86), não tem registros de mortes pela doença até agora.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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