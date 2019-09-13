Imagem de São Pedro é destruída pela segunda vez em Conceição da Barra

Pela segunda vez em pouco mais de um ano, a estátua de São Pedro, localizada no cais de Conceição da Barra, no Norte do Estado, foi destruída num ato de vandalismo. O crime foi descoberto no início da manhã desta sexta-feira (13), quando as pessoas chegavam para a feira livre no local.



Em 31 de agosto do ano passado, a imagem do padroeiro dos pescadores também foi destruída. O suspeito foi preso no dia seguinte.