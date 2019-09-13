Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Imagem de São Pedro é destruída pela segunda vez em Conceição da Barra

Vitória
Publicado em 13/09/2019 às 11h24
Atualizado em 29/09/2019 às 13h28
A imagem de São Pedro ficou em pedaços. Crédito: Reprodução
A imagem de São Pedro ficou em pedaços. Crédito: Reprodução

Pela segunda vez em pouco mais de um ano, a estátua de São Pedro, localizada no cais de Conceição da Barra, no Norte do Estado, foi destruída num ato de vandalismo. O crime foi descoberto no início da manhã desta sexta-feira (13), quando as pessoas chegavam para a feira livre no local.

Em 31 de agosto do ano passado, a imagem do padroeiro dos pescadores também foi destruída. O suspeito foi preso no dia seguinte.

Curiosamente, no local existem câmeras de videomonitoramento, mas o agressor, desta vez, ainda não foi identificado. 

A Gazeta integra o

Saiba mais
Conceição da Barra são pedro

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.