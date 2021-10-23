Hotéis de Vitória têm maior taxa de ocupação desde o início da pandemia

Os turistas estão voltando. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES), nos últimos cinco meses foi registrado crescimento de 21,78% na taxa de ocupação de hotéis de Vitória
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Em setembro, o índice de ocupação chegou a 67,66%. É a maior taxa registrada na Capital desde janeiro de 2020, quando a cidade teve 81,32% dos hotéis ocupados, antes do início da pandemia de Covid-19
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“A recuperação do turismo
de lazer e o retorno dos eventos, que sofreram forte retração, possibilitam a recontratação de profissionais que já atuam nessa área e foram perdidos durante a pandemia. As contratações voltam a aquecer a economia, a demanda por empregos aumenta e tudo isso fortalece o protagonismo do turismo em todo o Espírito Santo”, comemora Paulo Maia, diretor da ABIH-ES..
Os principais serviços ligados ao turismo já estão percebendo essa retomada. O empresário Gustavo André, dono de uma empresa do setor, está cheio de expectativas. “A procura pelos nossos serviços já começou a subir. Estamos recontratando guias turísticos, motoristas de ônibus e até veículos para o transporte de passageiros, para que a gente consiga atender à demanda. Estamos muito felizes por podermos voltar a trabalhar depois de um período tão difícil.”
Para a diretora de Turismo da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Luzia Toledo, o ano de 2022 promete atrair ainda mais turistas para a cidade. “O brasileiro adora viajar e quer voltar a conhecer os mais variados destinos turísticos do país e Vitória é um deles. Se o índice de transmissão da Covid-19
se mantiver baixo e a vacinação continuar avançando, a expectativa é a de que teremos um aumento considerável de turistas nos próximos meses”, afirmou.