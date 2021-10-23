Hotéis de Vitória têm maior taxa de ocupação desde o início da pandemia

Os principais serviços ligados ao turismo já estão percebendo essa retomada. O empresário Gustavo André, dono de uma empresa do setor, está cheio de expectativas. “A procura pelos nossos serviços já começou a subir. Estamos recontratando guias turísticos, motoristas de ônibus e até veículos para o transporte de passageiros, para que a gente consiga atender à demanda. Estamos muito felizes por podermos voltar a trabalhar depois de um período tão difícil.”