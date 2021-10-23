Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Hotéis de Vitória têm maior taxa de ocupação desde o início da pandemia

Grande procura em setembro consolida tendência de crescimento registrada nos últimos cinco meses

Públicado em 

23 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Piscina do hotel Golden Tulip Porto Vitória
Piscina de um hotel em Vitória: otimismo com a retomada do turismo Crédito: RPM Comunicação/Divulgação
Os turistas estão voltando. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES), nos últimos cinco meses foi registrado crescimento de 21,78% na taxa de ocupação de hotéis de Vitória.
Hotéis de Vitória têm maior taxa de ocupação desde o início da pandemia
Em setembro, o índice de ocupação chegou a 67,66%. É a maior taxa registrada na Capital desde janeiro de 2020, quando a cidade teve 81,32% dos hotéis ocupados, antes do início da pandemia de Covid-19.
“A recuperação do turismo de lazer e o retorno dos eventos, que sofreram forte retração, possibilitam a recontratação de profissionais que já atuam nessa área e foram perdidos durante a pandemia. As contratações voltam a aquecer a economia, a demanda por empregos aumenta e tudo isso fortalece o protagonismo do turismo em todo o Espírito Santo”, comemora Paulo Maia, diretor da ABIH-ES..

Veja Também

Conheça a única praia do ES que recebeu selo de qualidade internacional

Os principais serviços ligados ao turismo já estão percebendo essa retomada. O empresário Gustavo André, dono de uma empresa do setor, está cheio de expectativas. “A procura pelos nossos serviços já começou a subir. Estamos recontratando guias turísticos, motoristas de ônibus e até veículos para o transporte de passageiros, para que a gente consiga atender à demanda. Estamos muito felizes por podermos voltar a trabalhar depois de um período tão difícil.”

Veja Também

Venda Nova selecionada entre oito cidades do país para projeto de turismo

Para a diretora de Turismo da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Luzia Toledo, o ano de 2022 promete atrair ainda mais turistas para a cidade. “O brasileiro adora viajar e quer voltar a conhecer os mais variados destinos turísticos do país e Vitória é um deles. Se o índice de transmissão da Covid-19 se mantiver baixo e a vacinação continuar avançando, a expectativa é a de que teremos um aumento considerável de turistas nos próximos meses”, afirmou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Com o avanço da vacinação, turismo no Brasil recupera o fôlego

Estátua do Cristo Redentor completa 90 anos de impacto no turismo do país

Que tal um passeio por Matilde, a capital do turismo de aventura do ES?

Retomada do turismo no ES: museus de Santa Teresa reabrem as portas

Moqueca capixaba é divina, mas sozinha não faz milagres pelo turismo

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Turismo no ES Vitória (ES) Turismo Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados