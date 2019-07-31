Hospitais do Estado vão atender por especialidade

Aline Nunes - interina

Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, vai ter seu perfil de atendimento definido pela Sesa. Crédito: Divulgação

Os hospitais que compõem a rede estadual - próprios e filantrópicos - vão passar a atender os pacientes do SUS conforme sua especialidade. A definição do perfil de cada unidade vai levar em consideração o nível de complexidade.

Abrangência

Um hospital com especialização em oncologia, grande trauma e cirurgia torácica, por exemplo, não vai mais atender casos de média complexidade. Já unidades que fazem cirurgia geral e pediatria geral vão ter uma abrangência regional.

No fluxo

Ambas as estruturas, porém, deverão ter leitos psiquiátricos e de média permanência como suporte para melhorar o fluxo de atendimento por internação.

Ainda neste ano

O trabalho de traçar o perfil dos hospitais está em fase final na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a expectativa é de que, até outubro, comecem a operar nessa nova organização.

Oi, prefeito!

No evento para a posse da nova diretoria do ES em Ação, o governador Renato Casagrande protagonizou uma cena que arrancou gargalhadas. Estava em um lado do salão e chamou ‘prefeito!’. Como Luciano Rezende não olhou, chamou novamente, mas pelo nome. Com a atenção de Luciano, falou: ‘quando disse prefeito, só o (deputado) Gandini virou.” O parlamentar é um dos nomes cotados à sucessão na Prefeitura de Vitória.

Indigestão

A posse ainda reuniu Casagrande ao procurador-geral de Justiça do Estado, Eder Pontes, que ficaram sentados à mesa, lado a lado. O governador tem em mãos o projeto para a criação de 307 cargos comissionados no Ministério Público. Já aprovado na Assembleia, ele precisa decidir se vai vetar ou não. Será que a comida desceu bem?

Direto da França

Comitiva francesa, formada por membros de uma associação de amigos, virá ao Estado no final do ano para participar das atividades em memória dos 30 anos da morte de Padre Gabriel, assassinado em 23 de dezembro de 1989, em Vila Velha.

Crime sem castigo

A programação que marca as três décadas do homicídio, porém, já começa amanhã, com uma missa que vai ser celebrada na Catedral de Vitória pelo arcebispo dom Dario Campos. O padre francês era conhecido por lutar contra organizações criminosas no Espírito Santo, mas o crime contra ele prescreveu na Justiça e ninguém foi punido.

Geração nem-nem

Mais de 58 mil jovens de 18 29 anos no Estado, que não estudam nem trabalham, vão ser atendidos pelo Sesi em programas educacionais. Essa é a meta para o Espírito Santo, numa parceria assinada ontem pelo Ministério da Cidadania e a Confederação Nacional das Indústrias (CNI).

Capacitação

Presidente da Findes, Léo de Castro conta ainda que os jovens vão passar por capacitação profissional para facilitar o acesso ao mercado. A prioridade será dada aos beneficiários do Bolsa Família.

Força paralela

Cansados dos sucessivos roubos no bairro, alguns moradores de Manguinhos (Serra) estão partindo para a radicalização. Pelo menos no discurso. Em um grupo de segurança de aplicativo de mensagens, tem gente defendendo a criação de uma força paralela para acabar com a violência.

Com mais violência

A ideia de alguns é mandar “uns quatro ou cinco bandidos pra vala”, ou seja, matá-los. Assim, acreditam, o policiamento volta a circular no bairro. Será?

Um pouco de história

É hoje! Logo mais, às 19 horas, será lançado o livro Orfanato Cristo Rei, de Marcos Bubach, na Biblioteca Adelpho Poli Monjardim, próximo ao Palácio Anchieta. A obra tem posfácio de Manoel Góes, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), e apoio da Lei de incentivo João Bananeira, de Cariacica.

Esquina e o banheiro

Prefeitura de Guarapari contesta que os banheiros tenham sido fechados antes do encerramento das apresentações do Esquina da Cultura, conforme publicou a coluna. Mas quem via o show de Vanessa da Matta, e procurou banheiro próximo ao palco desocupado, reafirma que deu com a cara na porta. Fato: muitos usaram a rua como sanitário.

Que intolerância!

Leitor da coluna chegava em casa, ontem, em um condomínio da Serra, quando cruzou com um grupo de quase uma dezena de crianças, na faixa dos 10 anos de idade, descendo para jogar futebol na quadra. Na molecagem, passaram a trocar ofensas até que um disparou para diminuir o coleguinha: "seu petista ladrão". Aprendeu em casa?

