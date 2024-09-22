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Leonel Ximenes

Homens conversam com homens sobre a violência contra a mulher no ES

Projeto do Poder Judiciário ocorrerá mensalmente e está direcionado às pessoas com processos de medidas protetivas e demais interessados

Públicado em 

22 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mãos dadas contra a violência doméstica
Mãos dadas contra a violência doméstica Crédito: Skeeze/Pixabay
A 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória está promovendo palestras, formações e rodas de conversas com o objetivo de debater o tema da violência contra a mulher, divulgar a Lei Maria da Penha, o funcionamento das medidas protetivas e outros temas relacionados a conflitos no ambiente doméstico
Uma dessas ações do Poder Judiciário capixaba é o projeto Papo de Primeira, que a partir de outubro contará com mais uma frente de trabalho: as Rodas de Conversa com Mulheres e as Rodas de Conversa com Homens. A meta é ampliar o acesso à informação, no que se refere a relações de gênero e debater temas que afetam diretamente a vida das pessoas.
As Rodas de Conversa ocorrerão mensalmente e estão direcionadas às pessoas com processos de medidas protetivas e demais interessados, com a apresentação e discussão de temas de forma leve e tendo em vista as demandas apresentadas pelos participantes.
O primeiro ciclo de Rodas de Conversa ocorrerá nos dias 1º e 3 de outubro e terá como tema “Direito de Família”, buscando informar os participantes e tirar dúvidas sobre os principais aspectos relacionados ao casamento, dissolução de união estável, divórcio, partilha de bens e guarda de filhos, entre outros assuntos.
Serão debatidos também temas importantes para a convivência familiar como parentalidade, comunicação não-violenta, saúde integral da mulher, saúde do homem, saúde mental, trabalho, direitos sociais e outros conteúdos identificados ou sugeridos pelos participantes das Rodas de Conversa.
A coordenadora do projeto, juíza Brunela Faustini, explica que a iniciativa surge das reflexões feitas com a Equipe Multidisciplinar, após as audiências e atendimentos realizados, sobre as dificuldades cotidianas enfrentadas pelas partes.
"O Papo de Primeira visa informar para transformar, ou seja, permitir que as pessoas possam fazer escolhas conscientes para a vida. Neste sentido, optou-se por temas que fazem parte do dia a dia de nosso público, como direito de família, gestão das emoções e saúde mental entre outros, com abordagens simples. Dessa forma, o Poder Judiciário se coloca mais próximo da população", reforça a juíza.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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