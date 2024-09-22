Homens conversam com homens sobre a violência contra a mulher no ES

Mãos dadas contra a violência doméstica Crédito: Skeeze/Pixabay

A 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória está promovendo palestras, formações e rodas de conversas com o objetivo de debater o tema da violência contra a mulher, divulgar a Lei Maria da Penha , o funcionamento das medidas protetivas e outros temas relacionados a conflitos no ambiente doméstico

Uma dessas ações do Poder Judiciário capixaba é o projeto Papo de Primeira, que a partir de outubro contará com mais uma frente de trabalho: as Rodas de Conversa com Mulheres e as Rodas de Conversa com Homens. A meta é ampliar o acesso à informação, no que se refere a relações de gênero e debater temas que afetam diretamente a vida das pessoas.

As Rodas de Conversa ocorrerão mensalmente e estão direcionadas às pessoas com processos de medidas protetivas e demais interessados, com a apresentação e discussão de temas de forma leve e tendo em vista as demandas apresentadas pelos participantes.

O primeiro ciclo de Rodas de Conversa ocorrerá nos dias 1º e 3 de outubro e terá como tema “Direito de Família”, buscando informar os participantes e tirar dúvidas sobre os principais aspectos relacionados ao casamento, dissolução de união estável, divórcio, partilha de bens e guarda de filhos, entre outros assuntos.

Serão debatidos também temas importantes para a convivência familiar como parentalidade, comunicação não-violenta, saúde integral da mulher, saúde do homem, saúde mental, trabalho, direitos sociais e outros conteúdos identificados ou sugeridos pelos participantes das Rodas de Conversa.

A coordenadora do projeto, juíza Brunela Faustini, explica que a iniciativa surge das reflexões feitas com a Equipe Multidisciplinar, após as audiências e atendimentos realizados, sobre as dificuldades cotidianas enfrentadas pelas partes.