Histórias de Procon: frigobar de motel, fantasia de onça, celular da amante...

O CONSUMO EM MOTEL

Uma consumidora levou seu gato a uma clínica para avaliação, pois o animal estava muito quieto e triste. Ao chegar ao veterinário, ela foi orientada a deixar o animal para avaliação médica especializada. Passados dois dias, a dona do pet retornou ao estabelecimento e foi informada que o gato estava no repouso após uma cirurgia de urgência, feita para retirada de uma pedra dos rins do felino. A conta veio na sequência da conversa: R$ 2 mil pela cirurgia. Aos prantos, a cliente foi buscar apoio do Procon, para solução da demanda.

Uma consumidora, toda animada, comprou uma roupa sexy de onça, para agradar o marido no Dia dos Namorados. Mas nem tudo ocorreu como a apaixonada esperava. Ao chegar em casa, o marido viu a mulher vestida de onça e “perdeu a vontade”, não conseguindo satisfazê-la de forma alguma, apesar das inúmeras tentativas. Insatisfeita e contrariada com o maridão, a moça procurou o Procon. A desiludida argumentou que passou por um grande constrangimento e que, por isso, queria devolver o produto com temática felina e reaver o seu dinheiro gasto na roupa.

Moderninha, antenada e querendo exibir publicamente seu lado mais "ecológico”, uma consumidora contratou um serviço de tatuagem. Optou pelo desenho de um simpático beija-flor. Mas (sempre tem uma mas), após o serviço concluído, ela percebeu que o desenho do pássaro não estava de acordo com o contratado, ficando parecendo mais com outro bicho de asas, um morcego, que é um mamífero. Resultado: a cliente contrariada foi procurar ajuda no Procon.

O marido procura o Procon, admite que tem uma amante e que deu a ela um aparelho celular, adquirido em seu plano em uma loja. O moço pede à esposa para retirar a segunda via da fatura, e quando ela chega na loja é abordada por um vendedor, oferecendo novo celular, uma vez que já passara a fidelidade do aparelho anterior adquirido. Desconfiada, a esposa perguntou ao vendedor o modelo, a data da aquisição e o número da linha. As informações foram passadas para a mulher enganada, que concluiu que estava sendo traída e ligou para o número informado (o da amante do seu marido). A titular da relação descobriu tudo; o casamento, não teve jeito, chegou ao fim, por traição. O marido, então, buscou o Procon para registro de reclamação e busca judicial de danos. Ele afirma que a empresa não poderia dar informações para terceiros, no caso, a esposa traída.

Um consumidor foi várias vezes ao Procon pedir abertura de procedimento de fraude contra um banco. Segundo o reclamante, ele havia efetuado vários depósitos em sua conta, todos com valores expressivos, mas em seguida os valores desapareciam do seu saldo bancário. O homem chegava a apresentar vários comprovantes de depósito e extrato com saldo negativo, não constando os valores depositados. Os técnicos do Procon, intrigados, entraram em contato com o banco e descobriram o golpe: segundo a gerência da instituição financeira, esse consumidor já é velho conhecido por depositar envelopes vazios, e ainda indicando valores expressivos acima de R$ 15 mil, o que não caberia em um envelope.

Uma consumidora adquiriu pela internet um produto no valor de R$ 1 mil. Foram cinco garrafas de 1 litro, com promessa de tratamento para alcoolismo. A mulher, confiante no milagre rápido, tomou os cinco litros durante os 15 dias, conforme foi orientada, mas não deu certo. Segundo a moça, o produto não resolveu o problema e ela foi ao Procon, onde chegou totalmente embriagada, comprovando na prática a ineficácia do produto. Entre um soluço e outro, a enganada solicitou a restituição do valor pago, por propaganda enganosa.