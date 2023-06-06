Guerra de outdoors rende prêmio internacional ao ES

Hospitais concorrentes usaram outdoors lado a lado para atrair clientes Crédito: Fernando Madeira

A equipe da agência Prósper, de Rimaldo de Sá e Fernando Lisboa, ganhou Prata no Clio Health, uma das maiores premiações internacionais do setor, realizada em Nova York ( EUA ). O prêmio será entregue no próximo dia 14 na cidade norte-americana.

A conquista veio depois de uma ação publicitária de sucesso, instalada às margens da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, que indicava qual o pronto-socorro mais próximo para os clientes que passavam por aquela região.

O outdoor foi instalado em agosto do ano passado, ao lado de um outro outdoor de um hospital concorrente, o Meridional. Utilizando o mesmo modelo, apontando para a direção oposta, o outdoor do Vitória Apart Hospital dizia: "Acho que me enganei. O pronto-socorro mais próximo é pra lá".

Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede, da qual a Prósper faz parte, ressaltou que o prêmio é a prova de que o Espírito Santo pode e deve pensar grande.

”Nosso papel como empresa de comunicação é valorizar o Espírito Santo , e a holding sempre teve um olhar voltado para fora, fazendo uma comunicação que transforma. Há anos viemos construindo isso, seja recebendo estudantes do exterior em intercâmbio ou visitando operações internacionais. O nosso mercado não tem fronteiras. A equipe entende isso e traz essa visão para o trabalho que é realizado”, explica Rimaldo.

A Clio Health foi fundada em 2009 como uma extensão da mundialmente renomada competição Clio Awards, programa de premiação anual que reconhece a inovação e a excelência criativa em publicidade, design e comunicação.