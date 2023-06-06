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Leonel Ximenes

Guerra de outdoors rende prêmio internacional ao ES

Premiação da publicidade criativa no setor de Saúde será entregue dia 14 em Nova York (EUA)

Públicado em 

06 jun 2023 às 14:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na Rodovia das Paneleiras
Hospitais concorrentes usaram outdoors lado a lado para atrair clientes Crédito: Fernando Madeira
Lembram-se da guerra de outdoors entre duas grandes redes de saúde privada do Espírito Santo? Pois é, a disputa marcada pela criatividade acabou rendendo um prêmio internacional à publicidade capixaba.
A equipe da agência Prósper, de Rimaldo de Sá e Fernando Lisboa, ganhou Prata no Clio Health, uma das maiores premiações internacionais do setor, realizada em Nova York (EUA). O prêmio será entregue no próximo dia 14 na cidade norte-americana.
A conquista veio depois de uma ação publicitária de sucesso, instalada às margens da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, que indicava qual o pronto-socorro mais próximo para os clientes que passavam por aquela região.
O outdoor foi instalado em agosto do ano passado, ao lado de um outro outdoor de um hospital concorrente, o Meridional. Utilizando o mesmo modelo, apontando para a direção oposta, o outdoor do Vitória Apart Hospital dizia: "Acho que me enganei. O pronto-socorro mais próximo é pra lá".

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Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede, da qual a Prósper faz parte, ressaltou que o prêmio é a prova de que o Espírito Santo pode e deve pensar grande.
”Nosso papel como empresa de comunicação é valorizar o Espírito Santo, e a holding sempre teve um olhar voltado para fora, fazendo uma comunicação que transforma. Há anos viemos construindo isso, seja recebendo estudantes do exterior em intercâmbio ou visitando operações internacionais. O nosso mercado não tem fronteiras. A equipe entende isso e traz essa visão para o trabalho que é realizado”, explica Rimaldo.
A Clio Health foi fundada em 2009 como uma extensão da mundialmente renomada competição Clio Awards, programa de premiação anual que reconhece a inovação e a excelência criativa em publicidade, design e comunicação.
O programa Clio Health foi criado para celebrar e recompensar a excelência na expansão e constante evolução da indústria global de saúde. Ele reconhece o marketing criativo, publicidade e comunicação nas áreas de bem-estar físico, mental e social.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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