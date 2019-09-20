Guarda Municipal de Vitória vai poder usar barba e bigode

Guardas municipais perfilados: decisão da Justiça permite mais liberdade estética. Crédito: Gildo Loyola

A Justiça proibiu a Prefeitura de Vitória de punir os agentes da Guarda Municipal que usam barba, bigode ou cavanhaque. A ação foi impetrada pelo sindicato que representa os agentes de segurança. Se a decisão não for cumprida pela PMV, o juiz Ubirajara Paixão Pinheiro impôs multa diária de R$ 5 mil.



Vai cumprir



Segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, existe uma portaria antiga em Vitória proibindo os agentes de usarem barba e bigode, mas ele adianta que a prefeitura não vai recorrer. “Vamos cumprir a decisão”, anuncia.

O pedido

No ano passado, o vereador Davi Esmael (PSB) já havia indicado ao prefeito Luciano Rezende (PPS) que alterasse dois artigos da Portaria 057, de 2007, que vedava o uso de barba pelos agentes.

Miserê na Ufes

Estudantes da Ufes estão recorrendo à luz do celular para ir no banheiro feminino do ED 7, no CCJE. É que o local está sem luz há mais de uma semana. Com medo, as meninas estão fazendo vaquinha para comprar lâmpadas.

Em etapas

Restaurante na Praia do Canto recebeu ontem duas visitas da fiscalização municipal: a Vigilância Sanitária de manhã e a Ambiental, à tarde.

Mais um

Comentário de um internauta ao saber, pelo blog da coluna, que o deputado estadual Pastor Marcos Mansur (PSDB) quer criar o “Dia Estadual do Obreiro Universal”: “Daqui a pouco vão faltar dias do ano pra tantas ‘homenagens’”.

Cartório S/A

Leitora foi ao Cartório de Registro Geral de Imóveis 1ª Zona de Vila Velha fazer uma simples consulta. Não saiu de graça: a moça teve que desembolsar R$ 100 pela “curiosidade”.

Ficção e realidade

Durou menos de 48h a promessa do governo de não aumentar o combustível.

O nosso absurdo

Um perfil no Instagram chamado “Leis Absurdas” divulga projetos de leis tidos como absurdos em todo o Brasil. O destaque de ontem era uma lei de autoria do vereador Heliosandro Mattos (PR), de Vila Velha, que obriga estabelecimentos privados a oferecer wi-fi gratuito para todos, sem explicar quem vai pagar a conta.

Todo mundo santo

O apresentador Luciano Huck esteve ontem no Convento da Penha. O vice-presidente, general Mourão, esteve na casa da padroeira dia desses. Ambos são apontados como potenciais candidatos a presidente. Será que foram pedir ajuda divina?

O confronto

O vereador Leonil (Cidadania) afirma que se sentiu “desrespeitado” e por isso criticou o colega Vinícius Simões na sessão da Câmara de Vitória da última terça-feira.

A paz

Mas, segundo Leonil, o partido se reuniu na noite de quarta, com a direção municipal, e tudo ficou acertado. Fumaram o cachimbo da paz o próprio Leonil, Denninho Silva e Vinícius.

04, 11, 16, 22, 29, 33

Observador lembra que os 49 petistas milionários da Mega-Sena não apostaram no 13. Sorte deles.

Constatação

A propósito, desde a noite de quarta-feira o movimento pelo socialismo perdeu 49 militantes.

De volta

O coronel Reinaldo Brezinski, que nos últimos anos passou pela Corregedoria da PM e também foi subcomandante-geral da corporação, assumiu a chefia do Ciodes, onde já havia trabalhado.

O aglutinador

Após citar o presidente da Assembleia por quatro vezes durante um evento do Banestes, o ex-ministro do STF Nelson Jobim disse que Erick Musso é um “aglutinador de forças” na Assembleia para conseguir dar governabilidade a Casagrande.

Poluição visual

Segundo a EDP, a maior parte dos fios que estão obstruindo a visão do Sesc Glória pertence a operadoras de telefonia e de TV a cabo.

Vidas secas

O Córrego do Ribeirão, afluente do Rio Guandu em Laranja da Terra, secou ontem.

Em memória

Hoje, às 18h30, na Igreja Santa Rita (Praia do Canto), será realizada missa de sétimo dia em memória da economista Ângela Morandi.

Alô, Receita Federal!

Será que os 49 petistas ganhadores do bolão da Mega-Sena continuam a favor de taxar as grandes fortunas?

