Grande Vitória registra 15 roubos de carro por dia

Perseguição após roubo de carro termina na Praia do Canto, em Vtiória. Crédito: Bernardo Coutinho

No primeiro semestre, os municípios da Grande Vitória registraram, juntos, 2.842 furtos e roubos de carros, uma média de 15 ocorrências por dia. O mês de janeiro foi o mais violento, com 534 casos.

Liderança negativa

A Serra lidera o ranking, com 886 episódios, seguido de Vila Velha (743) e Cariacica (678). Vitória, que implantou o cerco eletrônico há pouco mais de um ano, teve 336 furtos e roubos de janeiro a junho deste ano. De todo modo, na Capital, houve aumento nos últimos três meses avaliados.

Tendência

Apesar de altos, os indicadores apresentaram uma tendência de queda neste ano em comparação a 2018 quando, no mesmo período, houve o registro de 3.621 casos - mais de 20 por dia. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

Mudanças à vista?

A contratação de um agente do Iases que responde a processo por tráfico para dar curso, e oferecer cargo de confiança a outro que tem condenação por violência doméstica foram dois casos que a coluna relatou nesta semana e que podem estar com os dias contados.

Rigidez na nomeação

Está tramitando na Assembleia projeto do Doutor Hércules que proíbe a nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha ou por violência contra menores de ocupar cargo comissionado em todos os poderes do Estado. Já Lorenzo Pasolini fez uma indicação ao Executivo para estabelecer critérios mais rígidos para a seleção de servidores para essas funções.

Pegando fogo

Um aumento de quase 300% nos incêndios florestais foi constatado nos primeiros seis meses do ano, apenas em Vitória e Vila Velha. Para tentar minimizar o problema, o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros está oferecendo cursos nas comunidades para compartilhar conhecimento técnico a voluntários da corporação.





Pra cego ouvir

Professor Elinho, vereador em Cariacica, está inovando na prestação de contas do mandato. Lançou um podcast e, todo mês, grava um áudio com seus projetos e acontecimentos da cidade para permitir o acesso a pessoas cegas ou com baixa visão.

Mistério no ar

No próximo dia 10 faz um ano do acidente de helicóptero com o ex-governador Paulo Hartung, mas ainda são desconhecidas as circunstâncias. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está conduzindo o caso, porém não tem prazo para concluir o trabalho.





Pais, onde estão?

Mais de 3 mil crianças foram registradas em 2018, no Espírito Santo, sem o nome do pai na certidão de nascimento. No mês em que se comemora o dia deles, que tal assumirem essa responsabilidade?

Na promessa

Aprovados em concurso da Defensoria Pública estão na expectativa para que o governo envie o PPA à Assembleia, com ampliação no orçamento, para que novas nomeações sejam realizadas. Segundo eles, Casagrande prometeu e, se não cumprir, em dezembro expira o prazo para as convocações.

Novo endereço

A Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe, pode ir para a Reta do Aeroporto. É que o deputado Capitão Assumção está propondo que o Executivo solicite ao governo federal a liberação do espaço no antigo terminal aéreo para o transporte de ônibus.

Na terrinha

Márcio Félix, secretário de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis do Ministério de Minas e Energia, desembarca em Vitória no próximo dia 6. Ele vai fazer a palestra principal de abertura da MEC Show, feira do setor metalmecânico, que contará com mais de 200 marcas expositoras neste ano.

Menos imposto

Governo está preparando um projeto que prevê redução da carga tributária para taxistas que desejam trocar de veículo. A proposta deve ser enviada nos próximos dias para a Assembleia.

Comunicação digital

E falando no Legislativo, na próxima segunda será lançado um novo produto de comunicação: a Revista Assembleia. Será mensal e no formato digital, e poderá ser acessada por servidores e visitantes por meio de um QR Code (código) disponível em cartazes que serão afixados nos murais.

