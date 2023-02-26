Grande cidade do ES agora tem o seu “Dia Municipal do Blogueiro”

Projeto foi apresentado pelo vereador bolsonarista Devacir Rabello Crédito: Instagram

Para que os moradores de Vila Velha não se esqueçam: em todo 31 de agosto será comemorado na cidade o “Dia Municipal do Blogueiro”. A efeméride é resultado de um projeto de lei, apresentado pelo vereador Devacir Rabello (PL), que foi aprovado pela Câmara Municipal nesta semana.

Aprovada no dia 15 de fevereiro por unanimidade entre os vereadores presentes ao plenário, a matéria, apresentada em 1º de agosto do ano passado, agora será apreciada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos).

“Trata-se de uma nova profissão dos tempos atuais. A era digital chegou para ficar”, ressalta Rabello, um vereador bolsonarista daqueles que costumam carregar a bandeira do Brasil às costas. “Hoje em dia a gente tem no blogueiro um formador de opinião.”

A data de 31 de agosto foi escolhida, explica o parlamentar, porque nesse dia se comemora o “Dia Internacional do Blog”. O PL também inclui a efeméride no Calendário Oficial de Eventos do Município.

No projeto de lei aprovado pela Câmara de Vila Velha, é considerado blogueiro “a pessoa que se identifica com a atividade e se utiliza da internet para veicular informação ou influenciar pessoas, atuando como formador de opinião”.