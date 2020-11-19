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Leonel Ximenes

Governo do ES vai ceder imóvel para entidades esportivas e culturais

O espaço, de 445 metros quadrados, é um andar inteiro no Edifício Portugal, no Centro de Vitória

Públicado em 

19 nov 2020 às 12:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rua General Osório, Centro de Vitória, com o Edifício Portugal em primeiro plano, à esquerda
Rua General Osório, Centro de Vitória, com o Edifício Portugal em primeiro plano, à esquerda Crédito: Reprodução / Google Street View
O Estado vai ceder a federações esportivas, gratuitamente, um andar inteiro no 3º pavimento do Edifício Portugal, localizado na Rua General Osório, no Centro de Vitória. O imóvel, que pertence ao Governo do Estado, tem área total de 445 metros quadrados e, segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), está em boas condições para ser ocupado. O espaço tem acessibilidade, sala de reuniões, recepção, sanitários e copa.
Seger publicou nesta quinta-feira (19) o Edital de Chamamento Público para a cessão do imóvel. Para a concessão da edificação, a Secretaria estabelece algumas condições, sendo a principal delas a ocupação por associações ou federações esportivas e culturais do Estado.
O edital prevê que uma federação vai gerenciar e coordenar o uso da área cedida pelo governo. Cabe à entidade esportiva compartilhar as salas para funcionamento das sedes administrativas de outras associações e federações. A escolha das ocupantes será realizada por meio de um novo chamamento público, promovido pela gestora do espaço.
Uma mesma federação pode ocupar até duas salas ou compartilhar o espaço com mais de uma entidade. “Essa ação integra nossa Política de Gestão do Patrimônio, que visa à ocupação de espaços públicos ociosos ou subutilizados, e está alinhada ao trabalho da Secretaria de Esportes e Lazer de estimular iniciativas que desenvolvem atividades esportivas. Queremos que o local seja conhecido como o Palácio das Federações”, destacou a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

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As propostas para o imóvel deverão ser apresentadas oficialmente à Seger, de 23 de novembro a 14 de dezembro. A Secretaria já publicou edital em formato semelhante para concessão de uso gratuito do antigo Hotel Majestic, situado nas Ruas Dionísio Rosendo e Duque de Caxias, no Centro de Vitória. A instituição habilitada após chamada pública foi a Alef Bet. Dentre as condições estabelecidas no chamamento para a concessão gratuita do imóvel estavam a realização de obras de recuperação da edificação e a oferta de atividades de formação cultural públicas e gratuitas.
O pré-projeto com o conceito de ocupação e uso do espaço já foi aprovado pela Seger e, no momento, a instituição está em fase de captação de recursos. As obras de reforma do Majestic devem ser concluídas até 2023.

Correção

19/11/2020 - 4:20
Na primeira versão desta matéria, a legenda da foto publicada identificava, equivocadamente, a Av. Jerônimo Monteiro como sendo a Rua General Osório, no Centro de Vitória. A foto foi substituída pela imagem correta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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