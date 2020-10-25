Santuário do vinil, Golias Discos resiste no Centro de Vitória

Valter Vieira, o Golias, comerciante de discos de vinil no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Rua Gonçalves Dias, número 75, no Centro de Vitória, é um cantinho que guarda uma relíquia da Capital do Espírito Santo. Muitos devem pensar se o repórter não está errando o endereço e pensando que ele queira citar o Museu de Artes do Espírito Santo, na esquina da Av. Jerônimo Monteiro com a Barão de Itapemirim, mas não. Na rua citada está um santuário de vinis, cujos negócios estão longe de morrer, mesmo numa pandemia.

Lá encontra-se a tradicional loja Golias Discos, cujo dono é de uma simpatia única que garante clientes mesmo na era dos streamings. Valter Vieira da Silva, mais conhecido como Golias, tem 74 anos, sendo 56 deles vendendo discos. Ele, que já quebrou no varejo fonográfico durante a era dos CDs, garante que os LPs estão longe de ficarem empoeirados e esquecidos, afinal os jovens são seus maiores clientes.

"Por ironia do destino, voltou tudo no mundo inteiro. O que me assusta aqui dentro é que não são os coroas que vêm comprar disco, são os adolescentes que buscam os LPs", diz Valter Vieira da Silva, dono deste "santuário dos LPs usados".

E o comerciante está indo no caminho certo. Segundo o monitoramento feito pela Nielsen Music no primeiro semestre de 2019, cerca de 7,72 milhões de álbuns de vinil foram vendidos só nos Estados Unidos, um crescimento de 9,6% quando comparado a 2018.

Pesquisas da RIAA (Associação Americana da Indústria de Gravações) também mostraram uma tendência de crescimento de venda dos discos de vinil em oposição a uma queda constante e rápida da venda de CDs. Em setembro de 2019, o faturamento chegou a U$224,1 milhões (em 8,6 milhões de unidades de vinil) contra U$247,9 milhões (em 18,6 milhões de unidades de CDs).

"Fico feliz como crianças e adolescentes buscam a MPB em discos de Caetano, Ney Matogrosso, Gal Costa, Gonzagão, Beto Guedes, Milton Nascimento... o rock - ritmo que o entrevistado ouve bastante - também é procurado em menor proporção. Mas não esquento a cabeça, meu negócio é povão. Do gospel ao clássico, você encontra aqui", continua Golias, já com seu ar de comerciante há 56 anos no mercado do Centro da Capital.

Por sinal, entre os clientes, Golias coleciona nomes Ed Motta, José Vasconcelos, Martinho da Vila e Maysa Matarazzo.

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PAIXÃO PELA LOJA

Com tantos anos na venda de discos, sendo 21 trabalhando apenas com LPs usados, perguntamos o que o motiva. "Minha alegria é quando piso na loja. Sou um homem solitário, não dirijo, não bebo, separado, então vir aqui receber e conversar com as pessoas é muito bom. Você não sabe o que eu passei nesses dois meses fechados em casa, sem trabalhar... Pensei que ia morrer", detalha, mencionando o período mais duro da pandemia da Covid-19, quando o comércio ficou totalmente fechado.

E toda essa simpatia rende frutos e reconhecimento. Golias tem um filme para chamar de seu. O curta "Admirável Golias", lançado em 2017 e com direção de Judeu Marcum, conta bem sua história e da tradicional loja, que já ocupou a Av. Jerônimo Monteiro nos tempos áureos do comércio do Centro, e é recheada de tesouros a serem garimpados.

"Tenho uma loja improvisada, mas que todo mundo acha bacana e muito bonita", diz aos risos e com toda simplicidade.

Valter Vieira, o Golias, comerciante de discos de vinil no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

E a alegria maior, o sonho mesmo de Golias, é o de voltar abrir a Golias Discos no antigo Mercado da Capixaba, há duas quadras do atual endereço. "Estou há sete anos na Gonçalves Dias. A dona é muito carinhosa comigo, mas tenho muitas expectativas com a reforma do Mercado", diz o comerciante, lembrando da promessa feita pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende, no Viradão Vitória de 2014, evento em que foi homenageado.

Segundo Golias, ele está "quietinho esperando este momento" e ainda irá analisar as contas para saber se financeiramente vai valer a pena a mudança. Vale lembrar que sua loja já foi instalada na General Osório e na Vila Rubim antes de ir para o Mercado da Capixaba, onde permaneceu até 2013.

Enquanto isso, os negócios não param: "Tenho gratidão pelos capixabas porque até hoje eu recebo doações de LPs. O que tem de famílias entregando discos...".

Os long-plays são revendidos por preços vão de R$ 10 a R$ 150. "Entre os mais caros, tem discos raros dos Beatles, Pink Floyd, Ópera do Malandro, Clube da Esquina. Mas comigo não tem tempo ruim, se tiver alguém querendo comprar o exemplar, eu faço qualquer negócio".

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