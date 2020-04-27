Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Veto do governador a projeto que identifica carros oficiais no ES será votado amanhã

Na justificativa, Casagrande (PSB) argumenta que a matéria, do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), invade competência do Estado e da União

Públicado em 

27 abr 2020 às 12:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Desde o ano passado, os carros da Assembleia passaram a ser identificados por um adesivo
Os carros da Assembleia passaram a ser identificados por um adesivo Crédito: Tati Beling
Será votado amanhã (28), em sessão virtual da Assembleia Legislativa,  o veto do governador Renato Casagrande (PSB) ao projeto de lei 202/2019, de autoria do ex-líder do governo Enivaldo dos Anjos (PSD), que determina a identificação de todos os veículos, próprios ou alugados, dos Poderes e órgãos do Estado. 
Em seu veto, Casagrande argumenta que, apesar do “justo propósito” do texto, a Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pelo veto total. Segundo a justificativa, é competência do governador a iniciativa de leis que tratam de estruturação e funcionamento de órgãos do Poder Executivo. Além disso, pontuou a presença de suposta invasão da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e Direito Civil.

Veja Também

Após "prensa" do TCES, Assembleia recoloca adesivos em carros oficiais

Deputados mantêm veto de Casagrande a projeto de transparência para Poderes

Assembleia avança nos privilégios e transparência diminui

Segundo o texto do projeto do deputado Enivaldo dos Anjos, “os veículos automotores vinculados à prestação de serviços ou a qualquer outra atividade dos Poderes e Órgãos do Estado do Espírito Santo, próprios ou locados, obrigatoriamente, deverão utilizar placas oficiais de representação ou serem identificados em suas laterais por adesivos, pinturas ou similares”.
A matéria também prevê que, “no caso da utilização de adesivos, pinturas ou similares, a identificação deve possuir tamanho e letras adequados, além da especificação do respectivo Poder ou Órgão, de modo a facilitar a fiscalização por parte dos cidadãos e dos órgãos competentes”.

GASTO DE COMBUSTÍVEL EM 2020

Neste ano, até o presente momento, o governo do Estado já gastou R$ 10.039.807,47 com combustíveis para veículos automotores (incluído na conta aqueles carros e outros que ficam sob responsabilidade do Tribunal de Justiça (TJES). Para helicópteros, o custo foi de R$ 199.482,33.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Renato Casagrande Enivaldo dos Anjos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dono da página 'Choquei' é preso na mesma operação que MC Ryan e MC Poze
Capixabas promoveram flotilhas de apoio à causa palestina em Vitória
Palestinos em Gaza agradecem doações de capixabas
arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni
Estúdio de cerâmica do ES participa da Bienal de Arquitetura em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados